Schalke: Wieder droht der Abstiegsplatz - Klartext vom Trainer nach Kiel-Desaster

Der FC Schalke muss aufpassen, sonst geht es wieder auf einen Abstiegsplatz. Der Coach hatte zuletzt nicht das Gefühl, dass alle wissen, worum es geht.

Mal wieder droht dem FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga der direkte Abstiegsplatz. Vor der Saison hätte man vor einem Heimspiel gegen den SV Wehen von einem absoluten Pflichtsieg gesprochen.

Vor den 90 Minuten gegen Wehen (Samstag, 13:30 Uhr) ist klar: Schalke muss sich jeden Sieg gegen jeden Gegner in der Liga extrem hart erarbeiten, weil die Mannschaft nicht so gut ist wie gedacht.

Das sah man beim mühevollen 1:0 gegen Eintracht Braunschweig vor zwei Wochen, das sah man noch besser beim harmlosen 0:1 in Kiel. Daher wird auch das Heimspiel gegen Wehen, die vier Punkte und einen Platz vor den Königsblauen liegen, ein harter Fight.

Bei dem S04-Trainer Karel Geraerts sicher einige Umstellungen plant nach dem schwachen Auftritt in Kiel. Und das betrifft sicher nicht nur die Position links hinten, wo Derry Murkin aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist.

Rechts hinten könnte Steven van der Sloot aus der U23 seine Chance bekommen, daher wurde er auch auf Anweisung der Profiabteilung am Dienstag im Regionalligaspiel in Ahlen (2:3) nach 60 Minuten ausgewechselt.

Der Belgier machte zudem klar, dass es so nicht weitergehen kann, der Trainer redete nicht um den heißen Brei: "Es ist ähnlich wie in der gesamten Saison. Es geht hoch und runter, wir schaffen es nicht zwei Partien in Folge zu gewinnen. Wir müssen da ausbrechen, dass nach einem guten wieder ein schlechtes Spiel folgt."

Und dann in Richtung seiner Spieler gerichtet, legte er nach: "Als ich das Spiel in Kiel sah, hatte ich zunächst nicht das Gefühl, dass jeder genau weiß, worum es hier im Klub geht. Daher müssen wir mehr machen, wir dürfen nicht mehr so auftreten wie in Kiel. Fehler passieren, aber jeder Einzelne muss nun endlich kapieren, was hier auf dem Spiel steht. Ich habe dann viel mit den Jungs gesprochen, jetzt müssen alle zeigen, dass sie es verstanden haben."

So könnte der FC Schalke gegen den SV Wehen spielen

Müller - Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Seguin, Schallenberg - Churlinov, Idrizi - Terodde, Karaman

Es fehlen: Greiml (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Murkin (5. Gelbe Karte), Ouedraogo (Aufbautraining nach Syndesmoseriss), Soppy (Fitnessrückstand)

Sperren drohen: Seguin