Der 1. FC Kaiserslautern hat nach der Freistellung von Dimitrios Grammozis einen Nachfolger vorgestellt. Friedhelm Funkel übernimmt den strauchelnden Zweitligisten.

Was schon kurz nach der Freistellung von Dimitrios Grammozis und seinem Assistenten Sven Piepenrock in übereinstimmenden Medienberichten stand, hat der 1. FC Kaiserslautern am Mittwochnachmittag offiziell gemacht. Friedhelm Funkel ist der neue Trainer am Betzenberg.

Mit 70 Jahren kehrt er noch einmal zu dem Verein zurück, für den er bereits 1980 bis 1983 als aktiver Spieler 89 Partien absolvierte und 33 Tore erzielte. Unvergessen bleibt dabei unter anderem das 5:0 über Real Madrid im UEFA-Cup-Viertelfinale, bei dem der Offensivspieler zwei Tore beisteuerte.

Gemeinsam mit dem neuen Co-Trainer Matthias Lust, der zuletzt bis zum Sommer für Eintracht Braunschweig als Assistent fungierte, steht Funkel ab sofort und erstmals in seiner Laufbahn an der Seitenlinie der Lautrer. Zur Vertragslaufzeit des neuen Duos machte der Verein keine Angaben.

Nicht nur Funkels Erfahrung von 575 Spielen als Offensivspieler - neben seiner Zeit in Kaiserslautern lief er 486 Mal für Bayer 05 Uerdingen auf -, sondern vor allem auch die von insgesamt 822 Partien als Trainer im deutschen Profifußball sollen helfen, die Roten Teufel wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen.

Funkels elfter Verein als Trainer im deutschen Profifußball

Über Uerdingen führte ihn sein Weg als Coach zum MSV Duisburg, Hansa Rostock, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, dem VfL Bochum, Alemannia Aachen, 1860 München und Fortuna Düsseldorf bevor es zum Ende der Saison 2020/21 noch einmal zurück zum 1. FC Köln ging, den er in der Relegation in der Bundesliga hielt. Insgesamt bringt es Funkel auf 515 Bundesliga-Spiele, 303 Spiele in der 2. Bundesliga und vier Relegations-Partien. Seit dem Sommer 2021 war er vereinslos.

Nun soll ihm mit dem 1. FC Kaiserslautern, seinem elften Klub als Coach, der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gelingen. Der Verein rutschte in den vergangenen Wochen immer weiter ab und belegt nur noch Relegationsplatz 16, punktgleich mit dem 17. aus Rostock und zwei Zähler hinter Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 auf den Plätzen 15 und 14. Zusätzlich bleibt die Chance auf einen Titel: Im DFB-Pokal-Halbfinale geht es gegen den Sieger der Partie 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach.