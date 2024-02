Einmal mehr sehen die Verantwortlichen des Hamburger SV den ersehnten Aufstieg in die 1. Bundesliga gefährdet und handeln: Der Trainer muss gehen.

Zweitligist Hamburger SV trennt sich offenbar von Trainer Tim Walter. Wie "Sky" am Montagmorgen berichtete, habe sich die Führungsriege des Traditionsklubs dazu entschieden, den 48-Jährigen freizustellen.

Die Hamburger hatten zuletzt drei Heimspiele in Folge verloren, in der 2. Liga steht der HSV aktuell auf dem Relegationsrang drei. Da konnten Walter wohl auch die Auswärtssiege in diesem Jahr in der Hauptstadt bei Hertha BSC und in Gelsenkirchen beim FC Schalke 04 nicht mehr helfen. Die Heim-Pleiten gegen Paderborn, Karlsruhe und Hannover waren dann zu viele.

Walter hatte die Hamburger im Sommer 2021 übernommen und verpasste seitdem zwei Mal den erhofften Aufstieg in der Relegation. Einen erfolgreichen Anlauf im dritten Versuch traute ihm Sportvorstand Jonas Boldt nun offenbar nicht mehr zu. Walters Vertrag läuft noch bis Saisonende.

Der 48-jährige Fußballlehrer Walter war zuvor Trainer des VfB Stuttgart und KSV Holstein Kiel. Zudem arbeitete er im Nachwuchs des FC Bayern München (U23) und Karlsruher SC (U17 und U19).

2. Bundesliga: Siebte Trainerentlassung der laufenden Saison 2023/2024

Sollte der Hamburger SV im Laufe des Tages die Entlassung offiziell machen, wäre es die siebte Trainerbeurlaubung der laufenden Zweitliga-Saison 2023/2024.

Zuvor trennte sich der FC Schalke 04 von Thomas Reis (Karel Geraerts übernahm), Eintracht Braunschweig von Jens Härtel (Daniel Scherning übernahm), der VfL Osnabrück von Tobias Schweinsteiger (Uwe Koschinat kam) und der 1. FC Kaiserslautern von Dirk Schuster. Dieser wurde vom ehemaligen Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis beerbt. Zudem musste Alois Schwartz kurz vor Weihnachten Hansa Rostock verlassen. Mersad Selimbegovic wurde sein Nachfolger.

Für Hamburg geht es am Samstag (17. Februar, 13Uhr) nach Rostock, dann folgen die beiden Heimspiele gegen Elversberg (Sonntag, 25. Februar, 13.30 Uhr) und VfL Osnabrück (Sonntag, 3. März, 13.30 Uhr). Und das alles dann wohl mit einem neuen Cheftrainer.