Nach 30 Jahren Bundesliga war der Zweitliga-Abstieg in der Saison 2020/221 ein Schock für Schalke 04. Einer, der beim verhängnisvollen 0:1 in Bielefeld startete, ist noch da.

Der Dienstagabend, 20. April 2021, sowie die darauffolgende Nacht haben einen unrühmlichen Platz in der Schalker Vereinsgeschichte. Die 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld hat den sich seit Monaten abzeichnenden Abstieg besiegelt. Nach der Rückkehr an die Veltins Arena ist es zudem zu Jagdszenen zwischen einigen Fans und Spielern gekommen.

Rund drei Jahre später spielt Schalke nach direkter Rückkehr in die Bundesliga wieder zweitklassig, stemmt sich aktuell sogar gegen den nächsten Abstieg. Aus der Startelf von Bielefeld ist noch ein Spieler übriggeblieben. Die Übersicht.

Tor - Ralf Fährmann: Inklusive zweier Leihen zu Norwich City (England) und Brann Bergen (Norwegen) steht Ralf Fährmann seit Sommer 2011 auf Schalke unter Vertrag. Zuletzt hat er seinen Stammplatz aber an Marius Müller verloren.

Linke Schiene - Sead Kolasinac: Im Winter 2021 vom FC Arsenal ausgeliehen, konnte der ehemalige Publikumsliebling den Abstieg auch nicht mehr verhindern. Mittlerweile spielt er beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo, ist dort gesetzt.

Linker Innenverteidiger - Malick Thiaw: Thiaw spielt seit Sommer 2022 für Bergamos Ligakonkurrenten AC Mailand. Aktuell bremst ihn eine Verletzung des Beinbeugermuskels aus.

Zentraler Innenverteidiger - Benjamin Stambouli: Nach dem Abstieg hatte sich Stambouli, der durch einen Auftritt mit "Asoziale Schalker"-Kappe viele königsblaue Sympathien gewonnen hat, dem türkischen Erstligisten Adana Demirspor angeschlossen. In diesem Winter hat er sich ablösefrei dem französischen Erstligisten Stade Reims angeschlossen. Beim 2:3 gegen den FC Toulouse durfte er direkt von Beginn an ran.

Rechter Innenverteidiger - Shkodran Mustafi: Der Innenverteidiger ist aktuell vereinslos.

Rechte Schiene - Mehmet Can Aydin: Der 22-jährige Rechtsverteidiger ist aktuell von Schalke an den türkischen Erstligisten Trabzonspor ausgeliehen. In der Süper Lig kommt er auf 18 Einsätze.

Zentrales Mittelfeld - Omar Mascarell: Den 31-Jährigen hat es nach Schalkes Abstieg zunächst zum FC Elche nach Spanien verschlagen. Seit dem vergangenen Sommer spielt er für Erstligist RCD Mallorca, kommt dort auf 20 Pflichtspiele.

Linkes offensives Mittelfeld - Aminie Harit: Nach dem Abstieg wurde Harit zunächst an Olympique Marseille verliehen, im Sommer 2023 schließlich verkauft. Seitdem kommt er bei den Franzosen auf 25 Spiele, zwei Tore und sechs Vorlagen.

Rechtes offensives Mittelfeld - Suat Serdar: Ihn zog es nach dem Abstieg zu Hertha BSC, von wo aus er im Sommer 2023 an Hellas Verona verliehen wurde. Dort war er zunächst Rotationsspieler, stand von den vergangenen vier Ligapartien nun aber in dreien über die volle Distanz auf dem Platz.

Linker Stürmer - Goncalo Paciencia: Der Portugiese spielt mittlerweile für den VfL Bochum, trat als Torschütze des Monats Dezember in Erscheinung. In 13 Bundesligaspielen traf er dreimal. Zuletzt durfte im Sturmzentrum allerdings Moritz Broschinski von Beginn an ran.

Rechter Stürmer - Klaas-Jan Huntelaar: Huntelaar hat nach dem Schalker Abstieg seine Karriere im Sommer 2021 beendet.

Trainer - Dimitrios Grammozis: Grammozis hat im Dezember 2023 Schalkes Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern übernommen. Im direkten Duell feierte er zuletzt einen 4:1-Sieg.