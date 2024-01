Eintracht Braunschweig ist die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga. Die Euphorie ist auch bei den Fans groß. Am Samstag geht es mit voller Kapelle zum S04.

Eintracht Braunschweig ist derzeit in der 2. Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Nach zuletzt vier Siegen in Folge sind die Niedersachsen, die bereits abgeschlagen schienen, wieder in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen.

Nur noch das um vier Tore schlechtere Torverhältnis trennt die Braunschweiger vom FC Schalke 04. Kein Wunder, dass die Euphorie um das Team von Trainer Daniel Scherning riesengroß ist.

Das zeigt sich auch an der Anzahl der am Samstag zum Auswärtsspiel auf Schalke mitreisenden Fans. Fast 6000 Fans des Tabellensechzehnten werden die Mannschaft mit zum Abstiegskrimi nach Gelsenkirchen begleiten. "Der komplette Gästebereich ist ausverkauft!", teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Das wären dann mehr als doppelt so viele, wie im bisherigen Saisonverlauf. Laut dem Portal "fussballmafia.de" steht Braunschweig aktuell auf dem 9. Platz in der Auswärtsfahrertabelle. 2.441 Anhänger haben das Team im Schnitt in den bisherigen neun Auswärtsspielen begleitet. Wie auf Schalke nun erwartet, waren auch 6.000 Fans beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC im Berliner Olympiastadion zu Gast. Die wenigsten Fans waren beim Karlsruher SC dabei. Da waren es nur 670 Anhänger.

Damit die BTSV-Fans gut ins Ruhrgebiet kommen, setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug für 1.200 Personen ein. Das Besondere: Es handelt sich nicht um einen duchfahrenden Zug, sondern die Fans müssen am Bahnhof in Minden umsteigen. Dafür haben sie eine halbe Stunde Zeit. Früh aufstehen müssen sie ohnehin. Denn die Abfahrt in Braunschweig ist bereits um 06.55 Uhr. Um 08.05 Uhr endet der erste Zug in Minden, um 08.36 Uhr geht es weiter. Um 11.07 Uhr hält der Zug planmäßig im Gelsenkirchener Hauptbahnhof.

Die Züge werden von einem Ordnungsdienst des Vereins begleitet. 400 Berechtigungs-Voucher wurden gegen Vorlage der Eintrittskarte frei ausgegeben. Die restlichen 800 gingen für Allesfahrer, Mitglieder und Fanorganisationen drauf. Nach dem Spiel geht es dan um 16.53 Uhr wieder zurück.

Damit dürfte auch feststehen, dass die Schalker Arena mit über 60.000 Zuschauern auch gegen Eintracht Braunschweig wieder annhähernd ausverkauft sein wird.