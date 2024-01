Weisse noch? Als Schalke mit Superstar Raul 0:5 auf dem "Betze" abstürzte

Am Freitagabend gastiert der FC Schalke 04 erstmals in der 2. Bundesliga auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Im Oberhaus gab es schon viele Duelle.

Am Freitagabend treffen sich der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg in Kaiserslautern zum Kellerduell in der 2. Bundesliga. Trotz der großen Tradition beider Vereine ist es das erste Aufeinandertreffen im Unterhaus in Kaiserslautern überhaupt. Das 3:0 von S04 im Hinspiel war das erste Duell beider Klubs in der 2. Liga.

Insgesamt liegt Schalke im Pflichtspielvergleich beider Klubs leicht vorne. Königsblau blieb 35 Mal siegreich. Kaiserslautern gewann 30 Spiele, 24 Begegnungen fanden keinen Sieger. Die meisten Spiele fanden natürlich in der Bundesliga statt. Hier ist die Bilanz total ausgeglichen. Beide Vereine gewannen je 28 Mal. 22 Begegnungen endeten Unentschieden.

Ein Spiel in der Vergangenheit werden Fans der Schalker in keiner guten Erinnerung behalten haben. Am 27. November 2010 fegte der 1. FC Kaiserslautern den FC Schalke 04 mit 5:0 vom Betzenberg. Und die Knappen spielten damals mit Manuel Neuer im Tor. In der Abwehr liefen neben Lukas Schmitz immerhin auch der spätere Weltmeister Benedikt Höwedes sowie Christoph Metzelder und Atsuto Uchida auf.

Auch das defensive Mittelfeld war mit Jermaine Jones und Peer Kluge prominent besetzt. Auf den Flügeln lahmten Jefferson Farfan und Edu. Und im Sturm spielten zwei Weltstars: Raúl und Klaas-Jan Huntelaar hingen aber bei den an diesem Tag an die Wand gespielten Schalkern völlig in der Luft.

Die Tore für Kaiserslautern erzielten zweimal Srdjan Lakic, Martin Amedick und Ivo Ilicevic. Die größte Demütigung am Ende war das Kopfballtor des vom S04 an den FCK ausgeliehenen Jan Moravek in der 88. Minute. Ein rabenschwarzer Abend für die Knappen, die sich anschließend mit dieser Starbesetzung auf dem 15. Tabellenplatz wiederfanden. Dass sich Schalkes damalige Trainer Felix Magath nach dem Spiel auch noch hinstellte und verkündete, die Schalke-Fans seien lauter gewesen als der Anhang der Lauterer, war beinahe zum Fremdschämen.

Der Rest ist Geschichte. Magath wurde nach Zerwürfnissen im Verein im März 2011 entlassen. Sein Nachfolger Ralf Rangnick gewann mit dem Team im Sommer den DFB-Pokal.