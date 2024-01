2. Bundesliga: Wer steigt auf? Was macht Schalke? Fragen und Antworten zum Re-Start

Die 2. Bundesliga nimmt am Wochenende den Betrieb wieder auf. Fragen und Antworten zum Jahresstart.

Wann geht es wieder los?

Eine Woche nach der Bundesliga startet auch die 2. Liga ins neue Jahr, am Freitag ist die Winterpause beendet. Tabellenführer Holstein Kiel legt mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig los, der Hamburger SV muss im Topspiel am Samstagabend bei Schalke 04 ran und Hertha BSC empfängt am Sonntag Fortuna Düsseldorf.

Wer steigt auf?

Kiel, FC St. Pauli, HSV: Mindestens einer aus dem Nord-Trio wird wohl durchkommen. Nach zuletzt fünf Siegen in Serie geht Kiel mit zwei Punkten Vorsprung auf St. Pauli in die Rückrunde, der HSV folgt zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen und will es im sechsten Anlauf endlich schaffen. Doch selten zuvor war die 2. Liga so spannend, denn mit den ehemaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, der SpVgg Greuther Fürth, dem SC Paderborn und Hertha BSC haben vier weitere Klubs noch Chancen. Abzuwarten bleibt aber, wie die Berliner den plötzlichen Tod ihres Präsidenten Kay Bernstein verkraften.

Was ist bei den Spitzenklubs los?

Der HSV steht sicherlich am meisten unter Druck, nach der Hinrunde wackelte Trainer Tim Walter bedenklich - durfte dann aber doch bleiben. Winter-Zugang Masaya Okugawa soll die Offensive verstärken, zudem ist Außenverteidiger Noah Katterbach vom 1. FC Köln im Gespräch, auch ein weiterer Innenverteidiger für die stets instabile Defensive könnte kommen. Bei St. Pauli werden Kapitän Jackson Irvine und Connor Metcalfe erst einmal fehlen, beide spielen beim Asien-Cup für Australien. Aljoscha Kemlein (Leihe von Union Berlin) soll den Ausfall auffangen. Kiel hat auf Einkäufe bisher verzichtet.

Was macht Schalke 04?

Neuer Sportchef, neuer Trainer: Bei Schalke 04 nahm das Drama auch nach dem Abstieg kein Ende. Mit dem neuen Sportdirektor Marc Wilmots sowie Coach Karel Geraerts, seit Oktober im Amt, soll jetzt in der Rückrunde alles besser werden, Platz 14 und nur drei Pünktchen Vorsprung auf den Relegationsplatz sind viel zu wenig für die Ansprüche bei dem strauchelnden Traditionsklub. Er wolle nicht, dass der Klub „totgeht, das ist das Wichtigste. Der Verein muss weiter leben“, sagte Eurofighter Wilmots. Und: „Wir müssen arbeiten.“ Schaden kann das sicher nicht.

Wie sieht es im Tabellenkeller aus?

Nur einer der drei Aufsteiger steckt vor der Rückrunde fest im Abstiegskampf, und für den VfL Osnabrück wird der Klassenerhalt sicher ganz schwierig. Der Tabellenletzte hat schon fünf Punkte Rückstand auf Eintracht Braunschweig, Vorvorletzter ist Hansa Rostock. In große Not könnte auch der 1. FC Kaiserslautern geraten, die letzten sechs Spiele 2023 gingen alle verloren. Mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis und einigen Verstärkungen soll die Wende gelingen. Auch Schalke 04, der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC sind alles andere als gesichert.