Schalke: Tillmann, Hefer und Wilmots sprechen über die S04-Zukunft

Der FC Schalke 04 ist zurück aus dem Trainingslager. Die neuen Bosse stellen sich dort den Fragen der Medien.

Die Führungsetage des FC Schalke 04 ist komplett. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager standen am Freitag Matthias Tillmann (neuer Vorstandsvorsitzender), Marc Wilmots (neuer Sportdirektor) und der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer bereit, um über die Lage der Königsblauen zu sprechen.

Hefer eröffnete die Pressekonferenz und betonte: "Ich freue mich, dass wir nun als Trio vollständig in das Jahr starten. Sportlich wollen wir die Mannschaft Schritt für Schritt verstärken, um in die Bundesliga zurückzukehren. Das Ziel ist es, nachhaltig aufzusteigen, eigene Spieler zu entwickeln, um uns in der Bundesliga festzusetzen. Wir wollen in unserem Jubiläumsjahr angreifen."

Für dieses Ziel wurde auch Wilmots verpflichtet, zu dem Tillmann erklärte, dass er schnell der Wunschkandidat der Schalker war. Um dem seine Wünsche zu erfüllen, muss der Klub Geld generieren oder Altlasten abbauen.

Daher berichtete der neue Boss mit Blick auf die Einnahmenstruktur und Profitabilität des S04: "Von meinem Vorgänger wurde ein Sechs-Jahres-Plan für ein Erstliga-Szenario erstellt. Es war klar, dass der in der 2. Bundesliga nicht funktioniert, daher brauchen wir eine Alternative. Wir brauchen wieder mehr Spielraum für den Sport. Wir haben in der 2. Bundesliga ein top Lizenzspieler-Budget. Wenn wir aber keine Maßnahmen ergreifen, ist es nicht sicher, dass wir das so halten können. Wir wollen in den nächsten zwei Jahren aufsteigen, dafür wollen wir das Budget mindestens beibehalten, wenn möglich sogar erhöhen."

Generell will Tillmann mit einem Neun-Monats-Plan beginnen, drei Punkte umfassen den Sport, die Einnahmestruktur des Vereins und die Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle.

Zum Start ging es um den Sport, wie Tillmann sagte: "Ich bin gestartet mit der Wilmots-Verpflichtung, da lag mein voller Fokus auf dem Sport. Wir haben Marc in die Thematik des Wintertransfers eingearbeitet."

Hier hat Schalke noch keine Akteure verpflichtet, das soll aber noch passieren. Wilmots gab einen Einblick: "Für mich ist es wichtig ein Team zu haben, das in allen Bereichen stark ist. Wir stellen uns aktuell die Frage: Welcher Spieler wird bleiben, was können wir tun? Wir müssen uns bei Zugängen ganz sicher sein. Wenn neue Spieler nicht passen, kommen sie auch nicht zu Schalke, dann lasse ich lieber die jungen Akteure ran.“