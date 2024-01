Lex-Tyger Lobinger gelang über die SG Wattenscheid 09 und Fortuna Düsseldorf II der Sprung in die 2. Bundesliga. Nun muss der Stürmer jedoch einen neuen Arbeitgeber finden.

Der 1. FC Kaiserslautern steht zur Winterpause nur einen Punkt über dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga. Zu wenig für den Klub, der Anfang Dezember Dimitrios Grammozis als neuen Cheftrainer präsentierte.

Entsprechend kommt wohl Bewegung in den Kader der Roten Teufel - zunächst jedoch auf Seiten der Abgänge. Wie der "kicker" berichtet wurde Lex-Tyger Lobinger freigestellt und wird nicht mit in das Wintertrainingslager nach Belek reisen. Der Mittelstürmer soll sich stattdessen einen neuen Verein suchen.

Lobinger gelang der Sprung in die 2. Bundesliga über die Regionalliga West. Dort hatte er zunächst 2018/19 erste Minuten im Seniorenbereich für die SG Wattenscheid 09 gesammelt (26 Spiele, drei Tore), ehe es ein Jahr später zur Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf ging.

Lobingers Bilanz nach Ligen: 2. Bundesliga: 46 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen Regionalliga West: 90 Spiele, 23 Tore, eine Vorlage

Bei den Fortunen blieb der 1,92-Meter-Mann im ersten Jahr ohne Treffer, schraubte seinen Toreschnitt dann aber mächtig hoch. 2020/21 gelangen ihm in 29 Spielen elf Tore, 2021/22 folgten neun Treffer in nur 16 Einsätzen. Mit seinen Auftritten empfahl er sich für die Profis - insgesamt zehnmal durfte er für die Düsseldorfer in der 2. Bundesliga ran, blieb in 81 Minuten Einsatzzeit jedoch ohne Treffer.

Der Durchbruch bei der Fortuna blieb aus, doch Lobinger konnte sich für einen Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern empfehlen. Dort lief er im ersten Jahr noch regelmäßig auf und sammelte 29 Zweitliga-Einsätze, zwei davon von Anfang an (zwei Tore, zwei Vorlagen). In diesem Jahr startete der Angreifer sogar am ersten Spieltag, blieb anschließend jedoch häufig außen vor und kommt zur Winterpause auf lediglich sechs Einsätze in der Liga und kein Tor. Unter Grammozis spielt er nun wohl keine Rolle mehr.

Ähnlich könnte es für Terrence Boyd aussehen. Auch der Vertrag des Routiniers soll - ebenfalls laut "kicker" - aufgelöst werden. Grammozis dementierte dies jedoch am Dienstag zunächst.

Update: Am Nachmittag präsentierte der FCK zwei Winter-Neuzugänge. Flügelspieler Ba-Muaka Simakala spielt leihweise bis Sommer von Holstein Kiel auf den Betzenberg. Außerdem wechselt Rechtsverteidiger Frank Ronstadt fest vom SV Darmstadt 98 nach Kaiserslautern. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Winter, dass der Zweitligist beim Bundesliga-Aufsteiger zuschlägt. Zuvor hatte man sich bereits die Leihe von Mittelstürmer Filip Stojilkovic gesichert.