Schalke-Weihnachtsbotschaft: 2024 ein Jahr der Chancen

Der FC Schalke 04 hat sich mit einer Weihnachtsbotschaft an seine Fans gewandt. S04 ist überzeugt: 2024 sei ein Jahr der Chancen für den Verein.

Auch auf Schalke ruht zwischen Weihnachten und Neujahr der Ball. Die Königsblauen erlebten nach dem Abstieg aus der Bundesliga eine Albtraum-Hinserie in der 2. Bundesliga. Lange standen die Knappen sogar auf dem Relegationsplatz zur 3. Liga. Mit den sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat S04 erst ganz spät in der Hinserie etwas Stabilität in seine Ergebnisse bekommen.

Dadurch überwintert Schalke auf dem 14. Tabellenplatz. Viel zu wenig natürlich für die eigenen Ansprüche. Aber zumindest mit etwas Luft zum Durchatmen.

Klar ist dennoch, dass sich auf Schalke etwas ändern muss. Wenige Tage vor dem Jahresende hat sich der Vorstand nun noch einmal mit einer Weihnachtsbotschaft an die königsblaue Vereinsfamilie gewandt. "Die vergangenen zwölf Monate waren voller emotionaler Höhen und Tiefen, die uns allen, ob positiv oder negativ, in Erinnerung bleiben werden", schrieben die Knappen auf schalke04.de "Und es gab Momente, die Euch und uns viel Kraft gekostet haben. Deshalb möchten wir die Weihnachtsfeiertage auch dazu nutzen, um zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und die Gedanken für einen Moment, im Kreise der Familie und Freunde, mal nicht um den FC Schalke 04 kreisen zu lassen."

Dann kündigte der Vorstand an, dass es Veränderungen geben soll. "Wir werden die Zeit bis zum Jahreswechsel aber auch damit verbringen, um weiter an wichtigen Weichenstellungen zu arbeiten." Man sei davon überzeugt, dass das Jahr große Möglichkeiten bereithalte. "2024, das ist unsere Überzeugung, ist ein Jahr der Chancen für den FC Schalke 04. Diesen Chancen widmen wir uns wieder mit all unserer Kraft, Zuversicht und dem Engagement, das unser Verein und ihr, liebe Mitglieder und Fans, verdient habt."

Für die Profis von S04 geht es am 2. Januar 2024 mit dem Trainingslager in Portugal weiter. Dort sollen auch zwei Testspiele stattfinden. Am 10. Januar geht es zurück nach Deutschland. Am 13. Januar spielen die Knappen gegen die KAS Eupen. Das erste Rückrundenspiel steigt am 20. Januar gegen den Hamburger SV.