Schalke 04: Sechs Ausfälle gegen Hansa Rostock, drei Sperren drohen

Der FC Schalke muss am Sonntag bei Hansa Rostock antreten. So ist die Lage vor dem Spiel bei der S04-Mannschaft.

Nach dem erlösenden 4:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück will der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga das nächste Kellerkind besiegen. Am Sonntag (13:30 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts bei Hansa Rostock.

Die Rostocker konnten nur eines der letzten sieben Partien gewinnen. Sollte Schalke an der Ostsee den zweiten Dreier in Serie einfahren, würden sie Rostock überholen.

Bei dem Unterfangen fehlen dem S04-Coach allerdings einige Spieler, denn mit Dominick Drexler, Yusuf Kabadayi, Leo Greiml, Danny Latza, Marius Müller und Assan Ouedraogo fallen sechs Akteure aus.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte der Belgier: "Der Sieg gegen Osnabrück hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben für das nächste Spiel. Es wird wieder hart gegen Rostock, die zuletzt in Karlsruhe gut gespielt haben. Es kann sehr intensiv werden, wir werden vorbereitet sein auf die Atmosphäre."

Es war wichtig zu sehen, dass die Mannschaft mehrere Systeme spielen kann. In Düsseldorf haben wir sogar zwei Mal in der Begegnung das System gewechselt Karel Geraerts

In welcher Formation der Coach in Rostock spielen wird, das steht nicht fest. Klar ist, Schalke kann mehrere Formationen, wie Geraerts zufrieden bilanzierte: "Es war wichtig zu sehen, dass die Mannschaft mehrere Systeme spielen kann. In Düsseldorf haben wir sogar zwei Mal in der Begegnung das System gewechselt. Die Jungs sind flexibel. So können wir auch auf den Gegner schauen und entscheiden, wie wir antreten."

Vermutlich nicht in der Startelf stehen wird Sebastian Polter, der zuletzt selten berücksichtigt wurde, ihm wurden bereits Abwanderungsgedanken im Winter nachgesagt. Der Coach über diese Personalie: "Es stimmt nicht, dass er nicht gespielt hat. Er hat einige Minuten in Düsseldorf bekommen, zuletzt nicht, weil ich beim 4:0 andere gebracht habe. Alle machen ihren Job gut, wichtig ist, ich möchte eine Mannschaft sehen, keine Individuen. Ich kann natürlich verstehen, dass er sich nicht so gut fühlt, wenn er nicht immer spielt."

So könnte der FC Schalke 04 bei Hansa Rostock spielen

Fährmann - Brunner, Kalas, Kaminski, Murkin - Schallenberg, Seguin - Karaman, Lasme, Mohr - Terodde

Es fehlen: Drexler (Muskelfaserriss), Greiml (Kreuzbandriss), Kabadayi (Muskelfaserriss), Latza (Muskelfaserriss), M. Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich), Ouedraogo (Syndesmoseriss)

Sperren drohen: Kaminski, Murkin, Schallenberg