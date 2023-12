U19: Duisburgs Inanoglu glänzt erneut, Schalke siegt dann Dreierpack

Der MSV Duisburg blieb beim 1. FC Köln zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und setzte sich mit 4:2 durch. Auch Schalke durfte jubeln, Leverkusen verhinderte den Patzer knapp.

Am 13. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West wartete beim fünftplatzierten 1. FC Köln eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe auf den MSV Duisburg. Die Zebras, die mit 15 Punkten aus den ersten zwölf Spielen als Achter in den Spieltag gingen, waren zuvor allerdings bereits viermal in Folge ungeschlagen geblieben.

Im Franz-Kremer-Stadion erwischte Kaan Inanoglu, den viele MSV-Anhänger seit Wochen gerne bei den Profis sehen würden, wieder einmal einen guten Tag. Nach 23 Minuten besorgte er die Führung, die Jaka Potocnik zunächst noch ausgleichen konnte (34.). Doch kurz nach dem 1:1 war der Duisburger Stürmer erneut zur Stelle und traf mit seinem achten Saisontor zur Pausenführung (39.).

Nach dem Seitenwechsel war es ein Doppelschlag von Kasper Harbering (61.) und Enes Rüzgar (62.). Der den Auswärtssieg besiegelte. Potocniks zweiter Treffer des Tages zum 2:4 kam aus Sicht der Kölner zu spät.

Amoussou-Tchibara überragt bei S04

Auch die Schalker durften auswärts feiern – und hatten das besonders einem Spieler zu verdanken: Zaid Amoussou-Tchibara. Der Flügelspieler aus dem Togo überragte bei Fortuna Düsseldorf mit einem Dreierpack (42./70./86.) und schoss seine Knappen damit quasi im Alleingang zum 3:0-Sieg im Paul-Janes-Stadion. Zwischenzeitlich parierte Torwart Luca Podlech noch einen Foulelfmeter gegen Mechak Quiala-Tito (58.).

Die BVB-Verfolger aus Leverkusen sind derweil einem großen Patzer nur knapp von der Schippe gesprungen. Bei Kellerkind Viktoria Köln ging die Werkself zwar früh durch Enes Yilmaz in Führung (6.), doch nach dem Seitenwechsel drehten Said El Mala (54.) und Sisco Ngambia Dzonga (61.) überraschend die Partie. Belohnt wurde die Viktoria dafür allerdings nicht, denn nach dem Ausgleich von Francis Onyeka gelang Raoul Petak in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch der Siegtreffer für Bayer 04. Damit schiebt sich die Werkself sogar drei Punkte vor Borussia Dortmund an die Spitze – allerdings bei drei absolvierten Partien mehr.