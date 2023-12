Schalke: Tochter, Startelf, Tor, Heimsieg - Teroddes perfekte Woche

Für Simon Terodde von Schalke 04 war es ein emotionales Wochenende. Nach der Geburt seiner Tochter legt der Angreifer Tor und Heimsieg nach.

Die Erleichterung beim FC Schalke 04 war groß. Gegen den VfL Osnabrück hatte der Zweitligist wenig Mühe und gewann das Sechs-Punkte-Spiel gegen den Tabellenletzten mit 4:0. (Zum Spielbericht)

Allen voran für einen Schalker war der Heimsieg eine besondere Angelegenheit. "Es war ein sehr, sehr emotionales Spiel, ich glaube das hat man gesehen", gab Kapitän Simon Terodde nach dem Spiel im Sky-Interview dann auch offen zu.

Der Angreifer war am Tag vor der Partie noch im Krankenhaus gewesen, um die Geburt seiner Tochter Tilda zu erleben. Kein Wunder, dass der nun dreifache Vater beim Jubel mit Gruß an den Familienzuwachs nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 auch ein paar Tränen in den Augen hatte.

"Es war schon emotional die letzten Tage. Wenn du gestern im Kreissaal bist und deine Tochter kommt zur Welt und heute stehst du nach ganz, ganz schwierigen Wochen auf dem Platz", gab Terodde Einblicke in seine Gefühlswelt. "Aber du erlebst gestern so ein Glücksgefühl, das ist unbeschreiblich. Und dann hier so zu gewinnen..."

Schema: Schalke: Fährmann - Matriciani (74. Brunner), Kalas, Kamiński, Murkin - Schallenberg, Seguin, Mohr (83. Tempelmann), Karaman - Lasme (64. Topp), Terodde (83. Idrizi). - Trainer: Geraerts Osnabrück: Grill - Gyamfi, Thalhammer (69. Kunze), Wiemann - Ajdini, Gnaase (69. Niemann), Kleinhansl (84. Bähr) - Cuisance (83. Kehl), Tesche - Engelhardt, Verhoek (88. Wriedt). - Trainer: Koschinat Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz) Tore: 1:0 Kamiński (21.), 2:0 Seguin (48.), 3:0 Terodde (63., Foulelfmeter), 4:0 Kleinhansl (70., Eigentor) Zuschauer: 62271 (ausverkauft)

Und der Torschütze wusste, wem sein besonderer Dank gelten musste. "Großes Kompliment an meine Frau, wie die das gestern gemacht hat. Wir sind alle gesund", gab Terodde stolz und glücklich zu Protokoll. "Jetzt kommt noch mit drei Punkten das i-Tüpfelchen."

Mit diesen Punkten im Rücken kann der Angreifer das Familienglück an diesem Wochenende ein wenig entspannter genießen und schauen, wie die Konkurrenz im Keller reagiert. "Das war heute ein Konkurrent für uns. Der Sieg war so wichtig, weil du konntest dich ein bisschen absetzen auch nach schwierigen Wochen", betonte der 35-Jährige.

Der Erfolg gegen den VfL war nie wirklich gefährdet, die Osnabrücker zeigten sich erschreckend harmlos. Auch kämpferisch kaufte S04 den Niedersachsen den Schneid ab, wie Terodde hervorhob: "Klar, die Leute wollen Tugenden sehen, die haben wir heute glaube ich gut auf den Platz gebracht und deswegen nehmen wir das gute Gefühl heute mit."