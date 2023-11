Schalke: Klartext vom Vorstand, Spieler schämen sich für "einige Auftritte"

In einem Sonder-Mitgliederbrief wenden sich Vorstand, Aufsichtsrat und Spieler des FC Schalke 04 an ihre Fans. Das sagen Spieler und Klub.

Nach der enttäuschenden 3:5-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf taumelt der FC Schalke 04 weiter in Richtung Liga 3. Dass die Zeichen bei den Königsblauen inzwischen auf Abstiegskampf stehen und das Ziel des Wiederaufstiegs vorerst in weite Ferne gerückt ist, schien trotz der bedrohlichen Tabellensituation zuletzt noch nicht allen Spielern bewusst geworden zu sein.

Jetzt richten Vorstand, Aufsichtsrat und Spieler des FC Schalke 04 in einem am Montagmittag verschickten Sonder-Mitgliederbrief das Wort selbst an die Fans des Klubs.

Darin räumen die Verantwortlichen Fehler in der Kaderzusammensetzung ein und geloben Besserung in der anstehenden Wintertransferperiode. Wörtlich heißt es: „Die Gründe für die derzeitige Situation sind vielschichtig, hier bewusst kurz gehalten: In der Zusammensetzung des Kaders sind Fehler gemacht worden, einige Ideen sind nicht aufgegangen – dafür tragen wir die Verantwortung. Spieler haben noch nicht die Rollen eingenommen, für die sie vorgesehen waren. Strukturen, die sie dabei unterstützen und sie stärken sollen, funktionieren nicht so, wie es für Top-Leistungen notwendig ist. Als Vereinsführung werden wir alles daran setzen, Fehlentwicklungen in der Winterpause zu korrigieren. Auch beim Blick auf mögliche Kaderveränderungen werden wir entschlossen handeln.“

Von der Mannschaft erwartet die Führungsriege des FC Schalke 04, dass sie sich über 90 Minuten konzentriert und leidenschaftlich drei Punkte gegen Osnabrück (Freitag, 18.30 Uhr) einfährt. Diese „Grundtugenden“ müssten fortan über eine ganze Spieldistanz gezeigt werden und nicht nur für eine Halbzeit oder weniger.

„Wir wissen um den Ernst der Lage. Uns ist bewusst, dass die kommenden Spiele von elementarer Bedeutung sind. In den drei Partien bis zur Winterpause geht es darum, wichtige Punkte für Schalke zu sammeln. Unser Fokus geht von Woche zu Woche, ehe im Winter notwendige Maßnahmen umgesetzt werden. Die Mannschaft, jeder einzelne Spieler, der auf dem Platz steht, der gesamte Lizenzbereich ist gefragt. Dabei werden wir sie mit aller Kraft unterstützen, um gemeinsam und geschlossen am Freitag aufzutreten“, heißt es weiter.

Und auch die Mannschaft, die zuletzt viel Kredit bei der treuen Schalker Anhängerschaft verspielt hat, wendet sich nun selbstkritisch an die Fans: „Wir selbst sind mit der momentanen Situation sehr unglücklich. Mehr noch: Wir schämen uns für einige Auftritte in den letzten Monaten! Wir haben uns viel mehr vorgenommen – jeder Einzelne von uns! Diesem Anspruch von Euch Mitgliedern, Fans und auch von uns selbst nicht gerecht zu werden, enttäuscht uns sehr. Nach einem Spiel, wie wir es am Samstagabend in den ersten 45 Minuten abgeliefert haben, entstehen bei uns allen Enttäuschung, Leere, Wut und Scham, weil wir wissen, dass das Schalke 04 nicht würdig ist. Die ersten 30 Minuten sind nicht zu entschuldigen.“





Dieses Gefühl bei jedem Einzelnen berge die Gefahr auseinanderzubrechen, sich gegenseitig zu beschuldigen und sich weiter einzugraben, heißt es in dem Brief der Mannschaft. Doch die Spieler des kriselnden FC Schalke 04 wollen nach eigener Aussage nicht „in Selbstmitleid oder Selbstzweifeln versinken oder mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wieder aufzustehen und mit allen Mitteln nach Lösungen suchen“.

Die Profis versprechen ihren Fans, dass sie in den drei ausstehenden Spielen in diesem Jahr „ein anderes Gesicht zeigen werden“ und werben weiter um Vertrauen: „Wir alle haben andere Ansprüche an uns selbst und wir werden uns dieser Situation stellen und gemeinsam mit Euch da rauskommen!“