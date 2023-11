SC Paderborn: Abschied von Max Kruse? Das sagen die Verantwortlichen

Der Abschied von Max Kruse vom Zweitligisten SC Paderborn naht. Nach der RevierSport-Meldung haben sich nun die SCP-Verantwortlichen zu Wort gemeldet.

Am Dienstagabend (21. November 2023) hatte RevierSport exklusiv darüber berichtet, dass Max Kruse den SC Paderborn verlassen wird und sich bereits bei seinen bisherigen Mannschaftskollegen verabschiedet hat.

Am Morgen danach hat der Zweitligist den RS-Bericht bestätigt. In einer ersten Reaktion am Mittwoch sagte SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber, Kruse befinde sich aktuell zu einer mit dem Klub abgestimmten Reha-Maßnahme in Berlin. "Unabhängig davon hat sich die sportliche Situation für beide Seiten nicht in der gewünschten Form entwickelt. Mit Blick darauf arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, wie wir den weiteren Weg gestalten", sagte Weber gegenüber dem Sportinformationsdienst (SID).

RevierSport hatte zuvor aus einer WhatsApp-Gruppe des Teams zitiert. "Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe. Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball! Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen - gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Wünsche jedem Einzelnen von Euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Bis dahin - alles Gute."

Der 14-malige Nationalspieler und 307-malige Bundesliga-Stürmer Kruse hatte im Sommer einen Einjahresvertrag in Paderborn unterschrieben, nachdem sein Kontrakt beim VfL Wolfsburg im November letzten Jahres aufgelöst worden war. Der Wechsel nach Ostwestfalen erregte großes Aufsehen, sportlich konnte Kruse dem SCP aber kaum weiterhelfen. Auch aufgrund Verletzungen kam Kruse nur auf 194 Einsatzminuten, in denen ihm eine Torvorlage gelang.

Der SCP hat sich nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Saisonspielen gefangen und spielt mittlerweile eine ordentliche Serie 2023/2024. In der 2. Bundesliga liegt der SCP mit 18 Punkten auf Rang elf, hat einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Platz drei und auch fünf Zähler Vorsprung auf Rang 16, den der FC Schalke 04 belegt. wozi mit sid