Verfahren gegen Schalke-Fan wegen BVB-Abneigung

Ein Schalke-Fan hat in Thüringen einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Hintergrund ist offenbar seine Abneigung gegenüber Borussia Dortmund.

Nach dem Abstieg des FC Schalke 04 müssen die Fans der Königsblauen mindestens in der laufenden Saison auf Revierderbys gegen Borussia Dortmund verzichten.

Ein Anhänger der Königsblauen hat seine Abneigung gegen den ungeliebten Rivalen fernab des Ruhrgebiets nun auf eine andere Weise ausgelebt - und sich dabei ein Polizeiverfahren eingehandelt.

Der Mann entfernte einer Meldung der Polizei zufolge auf einer Baustelle im Landkreis Gotha in Thüringen Kabelbrücken. Ihm passte offenbar die schwarz-gelbe Farbgebung dieser nicht.

"Der Mann ist überzeugter Fußballfan eines Vereines mit den Vereinsfarben Blau und Weiß. Aufgrund dessen schienen ihn die Kabelbrücken in den Farben des rivalisierenden Fußballvereines zu stören", heißt es von der Polizei.

Durch das Entfernen der Abdeckungen, die Kabel zum Beispiel im Umfeld von Baustellen vor äußeren Einwirkungen durch Fußgänger oder Fahrzeuge schützen sollen, wurden die Kabel und Brücken beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 6500 Euro. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Wann er seinen Lieblingsklub zunächst in einem Pflichtspiel gegen den BVB anfeuern kann, ist derweil fraglich. Nachdem Schalke den Dortmundern in der Rückrunde der Abstiegssaison dank eines späten Treffers immerhin ein Unentschieden abknöpfte (2:2), deutet derzeit wenig darauf hin, dass die Revierklubs in der kommenden Spielzeit wieder Ligapartien gegeneinander bestreiten.

Als Tabellensechzehnter der 2. Bundesliga müssen die von Karel Geraerts trainierten Gelsenkirchener den Blick vielmehr nach unten richten. Im Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr) können sie an Boden gutmachen. Die Borussen belegen derweil den fünften Tabellenplatz der Bundesliga und empfangen am Samstagnachmittag Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, beide Spiele im RS-Liveticker).