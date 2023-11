S04: Schalke-Boss Hefer offen für Tönnies-Engagement

Aufsichtsratschef Axel Hefer von Fußball-Zweitligist Schalke 04 zeigt sich offen für ein mögliches Engagement seines Vorgängers Clemens Tönnies.

„Wenn Clemens Tönnies ein Interesse daran hat, uns bei unserem Weg zu unterstützen, kann er jederzeit auf mich zukommen“, sagte der 46-Jährige dem kicker und ergänzte: „Bisher hat er mir gegenüber kein Unterstützungsangebot signalisiert.“

Tönnies hatte den Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der Knappen nach rund 20 Jahren 2020 aufgegeben. Die in dieser Zeit angehäuften Schulden „werden uns noch über mehrere Jahre begleiten“, sagte Hefer. „Ich verstehe, dass man sich nach den sportlich erfolgreichen Zeiten zurücksehnt, allerdings darf man nicht vergessen, dass der Verein da teilweise über seinen Verhältnissen gelebt hat. Unsere Vorgehensweise ist eine andere.“

Viel verspricht sich Hefer vom neuen Vorstandschef Matthias Tillmann, der sein Amt am 1. Januar antreten wird. Tillmanns Erfahrungsschatz sei „sehr breit. So bringt er neben Erfahrung im Bereich Marketing und Sponsoring auch Kenntnisse in Finanzen, Strategie, Produktentwicklung und Contentproduktion ein.“

Über das Fußball-Knowhow des 39-Jährigen sagte Hefer: „Er ist Vorstandsvorsitzender, nicht Vorstand Sport. Er wird sich in seiner Rolle in den Sport einbringen, das ist so besprochen. Matthias hat selbst in der 4. Liga gespielt und kennt sich gut im Fußball aus, Detailfragen wird er im Zweifel immer mit den verantwortlichen Personen aus dem sportlichen Bereich klären können.“