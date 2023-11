Zweitligist 1. FC Magdeburg wartet seit sechs Spielen auf einen Dreier. Gegen die SV Elversberg setzte es eine 1:2-Niederlage.

Der 1. FC Magdeburg steckt aktuell in einer sportlichen Krise. Am vergangenen Sonntag kassierte der Zweitligist eine 1:2-Heimpleite gegen den starken Aufsteiger SV Elversberg. Es war das sechste Liga-Spiel in Serie ohne einen Sieg. Zuletzt holte die Mannschaft von Chefcoach Christian Titz am 02. September, beim 6:4-Erfolg über Hertha BSC, drei Punkte.

Damals stand der FCM noch ganz oben, danach folgte der tabellarische Absturz. Nach elf Partien rangiert Magdeburg auf Platz 13. Zwar hatte die Titz-Elf auch in den vergangenen sechs Spielen stets mehr Ballbesitz und Spielanteile als der Gegner, konnte daraus aber zu wenig Ertrag gewinnen. Zudem leistete sich der Zweitligist zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten.

Gegen Elversberg reagierte Titz auf den schwachen Auftritt im ersten Durchgang und verteilte gleich zweimal die Höchststrafe: Kapitän Amara Condé und Stürmer Luca Schuler wurden beide nach nur 34 Minuten ausgewechselt. Dafür wurden Silas Gnaka und Luc Castaignos eingewechselt. Condé verschwand grußlos und stinksauer direkt in die Kabine, Schuler schlug einen Ball wütend weg.

Angesprochen auf den frühen Doppelwechsel, antwortete der FCM-Trainer nach der Heimniederlage: "Im Zehnerraum wollten wir einen Spieler haben, der es schafft, die Bälle in die Schnittstelle reinzuspielen. Das hat uns Silas dann gegeben. Amara ist trotzdem ein wichtiger Spieler für uns, aber es hat sich einfach die Situation ergeben, dass wir was verändern mussten. Vorne hat uns zu diesem Zeitpunkt auf der Neunerposition ein Zielspieler mit einer gewissen Durchschlagskraft gefehlt, der die Bälle behaupten kann."

Amara Condé wechselte 2021 zum 1. FC Magdeburg und führt die Mannschaft seit 2022 als Kapitän auf das Feld. Vor seinem Wechsel spielte der gebürtige Freiberger zwei Jahre für Rot-Weiss Essen und bestritt 67 Pflichtspiele im RWE-Trikot. In dieser Saison stand er in acht von elf Liga-Partien in der Startelf.

Magdeburg gastiert am Mittwochabend in Kiel

Luca Schuler schnürt ebenfalls seit zwei Jahren die Schuhe für den FCM. In der laufenden Spielzeit erzielte er vier Treffer, wartet aber seit dem Hertha-Spiel auf einen Torerfolg. Zuvor spielte der Mittelstürmer für den FC Schalke 04, wurde bei den Knappen aber fast ausschließlich in der U23 eingesetzt. Für die S04-Profis absolvierte er nur zwei Bundesliga-Spiele.

Weiter geht es für den 1. FC Magdeburg am Mittwochabend (18 Uhr) im DFB-Pokal beim Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel. In der Liga siegte der FCM mit 4:2. Kann dieser Coup wiederholt werden?