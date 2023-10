Schalke: "Es war ein brutales Gefühl vor der Nordkurve zu treffen"

Der FC Schalke 04 siegte gegen Hannover 96 mit 3:2. Lino Tempelmann war einer der S04-Torschützen.

Im zehnten Zweitliga-Einsatz für den FC Schalke 04 war es so weit: Lino Tempelmann, der im Sommer vom SC Freiburg nach Gelsenkirchen wechselte, erzielte seinen ersten Liga-Treffer für S04.

Die Nummer zehn der Königsblauen war dementsprechend glücklich, dass er seinen Teil zum 3:2-Erfolg über Hannover 96 beisteuerte.

Er sagte: "Als ich den Ball von Assan Ouédraogo bekomme habe, war mir klar, dass ich nur eine Option habe: Schießen! Es war ein brutales Gefühl, vor der Nordkurve zu treffen – zumal es ein sehr wichtiges Tor war. Das 1:1 zuvor war ein kleiner Rückschlag. Aber wir haben die Köpfe nicht hängen lassen. Die Fans haben uns überragend unterstützt. Deshalb bin ich froh, dass wir alle gemeinsam in der Arena diesen Sieg geholt haben."

Dem 24-jährigen Tempelmann, der auf Schalke einen Vertrag bis zum Sommer 2026 besitzt, war schon vor dem Anstoß bewusst, dass es alles andere als einfach wird die Niedersachsen niederzuringen.

Dieser Sieg war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir weitermachen! Lino Tempelmann

Tempelmann: "Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Aber ich war vor dem Anpfiff trotzdem nicht nervös, sondern eher positiv angespannt. Es war sehr wichtig, nach dem Spiel in Karlsruhe eine Reaktion zu zeigen. Ich hatte bereits in den ersten Sekunden das Gefühl, dass wir gewinnen werden. Dieser Sieg war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir weitermachen!"





Ähnlich sah es Ralf Fährmann. Er freute sich auch, dass die Schalke-Fans endlich wieder einen Sieg bejubeln und am Wochenende feiern können.

"Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Wir haben versucht, den Fans das zurückzugeben, was sie verlangt haben – und zwar, dass wir kämpfen. Das ist uns gelungen. Wir haben eine sehr kämpferische und eine von Leidenschaft besessene Mannschaft gesehen. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Jedes Tor tat gut, da wir in den vergangenen Spielen nicht so oft getroffen haben. Ich denke, das hat man auch am Lautstärkepegel bei den Toren spüren können", bilanzierte der 35-jährige Schalke-Torwart.