Schalke: Sechs Änderungen! Geraerts krempelt Schalke um

Gegen Hannover steht Schalke 04 schon gewaltig unter Druck. Trainer Karel Geraerts setzt Simon Terodde und Timo Baumgartl auf die Bank.

In der 2. Bundesliga sind erst zehn Spieltage vorbei – doch vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) steht der FC Schalke 04 als 16. der Tabelle schon gewaltig unter Druck. Nach der 0:3-Niederlage beim Karlsruher SC in der Vorwoche droht der Effekt des Trainerwechsels bereits zu verpuffen.

Der neue Trainer Karel Geraerts fordert von seiner Mannschaft eine „Siegermentalität“ und will gegen die Niedersachsen Soldaten auf dem Feld sehen – wohl auch deshalb verändert er seine Startelf im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel auf gleich sechs Positionen. Henning Matriciani, Derry John Murkin, Ron Schallenberg, Dominick Drexler, Kenan Karaman und Tobias Mohr rücken in die erste Elf.

Aus dem Team rücken dafür auch prominente Namen. So fehlen etwa Kapitän Simon Terodde und auch Innenverteidiger Timo Baumgartl in der Startformation.

Auch Thomas Ouwejan, Assan Ouédraogo und Yusuf Kabadayi sitzen nur auf der Bank. Mittelfeldspieler Paul Seguin fehlt wegen Magen-Darm-Erkrankung sogar im Kader. Auch Sebastian Polter fehlt wegen Trainingsrückstand im Aufgebot.

So startet Schalke gegen Hannover 96: Fährmann – Matriciani, Kalas, Kaminski, Murkin – Schallenberg, Tempelmann, Drexler – Karaman, Lasme, Mohr

Spannend wird zu beobachten, ob Trainer Geraerts die Schalker Mannschaft mit einer Dreier- oder Vierer-Abwehrkette aufbieten wird. Das Personal lässt beides zu. Denkbar ist beispielsweise eine Viererkette mit Henning Matriciani, Tomas Kalas, Marcin Kaminski und Derry John Murkin. Genau so wahrscheinlich ist allerdings auch eine Dreierkette mit Matriciani, Kalas und Kaminski – in dieser Formation könnten Tobias Mohr und Derry John Murkin die Flügelpositionen besetzen.

Bei Hannover 96 stehen erwartungsgemäß die beiden Ex-Schalker Cedric Teuchert und Phil Neumann in der Startelf. In Brooklyn Ezeh sitzt ein weiterer ehemaliger Gelsenkirchener auf der Ersatzbank.