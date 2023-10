Hannover vor S04: Nach vier Pleiten in Serie erwartet Leitl "emotionalisiertes" Schalke

Hannover ist ungefähr da, wo Schalke stehen möchte. Vor dem Duell in Gelsenkirchen verspürt 96-Coach Stefan Leitl eine große Vorfreude.

Am Samstag (13 Uhr) will der FC Schalke in der 2. Bundesliga endlich in die Spur finden. Immerhin steht Schalke auf einem Relegationsplatz, der Nichtabstiegsplatz ist schon fünf Punkte entfernt.

Doch leicht wird die Aufgabe sicher nicht, denn es geht gegen Hannover 96. Die Niedersachsen klopfen nach einer schwachen Spielzeit nun oben an. Zwei Niederlagen gab es erst für Hannover, eine davon auswärts beim 1. FC Kaiserslautern.

Ein Grund für die bisher erfolgreiche Saison ist ein Ex-Schalker. Cedric Teuchert traf bereits acht Mal, keiner konnte bisher öfter jubeln. Doch 96-Coach Stefan Leitl betont vor dem Spiel: "Ihr wisst, dass ich meine Spieler nicht nur an Toren messe. Trotzdem freut es uns, dass ein Spieler aus Hannover in der Torjägerliste auf Platz eins steht.“

Die Folge schildert der Ex-Profi: "Wir haben viel Vertrauen in unsere eigene Philosophie, unsere Stärken. Das wollen wir am Samstag auf den Platz bringen. Wir wollen uns von der Emotion nicht anstecken lassen, sondern klar bei uns bleiben.“

Die Schalker haben jetzt vier Spiele in Folge verloren – sie werden natürlich alles investieren und vielleicht noch einen Tick mehr emotionalisiert sein Stefan Leitl

Der Trainer der Hannoveraner geht davon aus, dass die Arena kochen wird, dass Schalke ein anderes Gesicht zeigen wird als beim 0:3 in Karlsruhe. Seine Meinung über die Königsblauen: "Die Schalker haben jetzt vier Spiele in Folge verloren – sie werden natürlich alles investieren und vielleicht noch einen Tick mehr emotionalisiert sein, weil sie im Heimspiel die Wende schaffen wollen.“

Leitls Zusatz: "Dann musst du die Momente überstehen, die es in jedem Spiel gibt. Wenn du das tust, wird es meistens erfolgreich. Ein Spiel lebt von Momenten. Wenn wir es schaffen, dass wir konstant intensiv spielen und im eigenen Ballbesitz mit wenig Fehlern auskommen, sind wir gut.“

Und vorne geht bisher immer etwas beim Traditionsverein. 22 Treffer erzielt, mehr Tore hat bisher kein Vereins geschossen. Nur beim 0:1 zuhause gegen den HSV erzielte 96 kein eigenes Tor. Mit diesem Lauf geht man gerne in so große Partien wie auf Schalke, bestätigt auch Leitl: "Wir haben eine große Vorfreude auf dieses Spiel gegen einen Bundesliga-Absteiger. Wir freuen uns auf diese Herausforderung.“