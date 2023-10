Karlsruhe: "Mit diesen Zutaten werden wir Schalke 04 besiegen können"

Kellerduell statt Spitzenspiel. Sowohl der Karlsruher SC als auch Schalke 04 wollen am Sonntag den ersten Schritt aus der Krise machen.

Vor der Saison in der 2. Bundesliga hätte wohl niemand damit gerechnet, dass am zehnten Spieltag der Vierzehnte den Sechzehnten erwartet, wenn der Karlsruher SC auf den FC Schalke 04 trifft.

Doch genau das trifft am Sonntag (13:30 Uhr) zu, denn die beiden Traditionsvereine haben den Start in die Spielzeit in den Sand gesetzt. Daher steht nicht nur Schalke mit dem neuen Trainer Karel Geraerts unter Druck.

Auch Christian Eichner muss mit dem KSC in die Gänge kommen. Bisher gab es zuhause einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage. Man hätte mit einem neuen Stadion im Rücken etwas mehr erwartet.

Nun soll gegen den FC Schalke der Bock umgestoßen werden, Eichner fordert "Schärfe, Galligkeit, Zusammenhalt", wie er erklärt: "Mit diesen Zutaten werden wir einem Gegner wie Schalke 04 nicht nur alles abverlangen, sondern auch besiegen können.“

Sein Zusatz: "Entscheidend ist, dass wir die Ruhe bewahren. Der KSC zeichnete sich in der Vergangenheit dadurch aus, dass wir den größtmöglichen sportlichen Erfolg hatten, wenn alle gemeinsam arbeiten."

Gegen die Königsblauen fallen beim KSC mit Christoph Kobald (Reha nach Muskelfaserriss), Daniel O’Shaughnessy (Hüft-OP), Eren Öztürk (Knieprobleme), Tim Rossmann (Reha nach Muskelfaserriss) und Efe-Kaan Sihlaroglu (Kreuzbandriss) fünf Spieler aus.

Mit den Fans auf den Rängen und den Spielern auf dem Platz müssen wir zusammen einen Hexenkessel kreieren Christian Eichner

Eichner baut vor allem darauf, dass die Kulisse seine Mannschaft pusht, das Stadion wird ausverkauft sein, 33.000 Fans werden dem Heimspiel beiwohnen. Eichner: "Die Mannschaft erfährt die maximale Unterstützung. Mit den Fans auf den Rängen und den Spielern auf dem Platz müssen wir zusammen einen Hexenkessel kreieren."

Bisher gab es zuhause nur einen 2:0-Erfolg gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig, zuletzt konnte die Eichner-Elf fünf Mal in Serie nicht gewinnen. Sollte auch die S04-Partie verloren gehen, würde Schalke an Karlsruhe vorbeiziehen und es droht ein Abstiegsplatz.