Umfrage: Schalke-Trainer hat breite Unterstützung, aber an Aufstieg glaubt kaum einer

Vor dem ersten Spiel mit dem FC Schalke 04 sind die Zustimmungswerte für den neuen Trainer groß.

Seit dem 9. Oktober ist Karel Geraerts Trainer des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Er soll die Wende schaffen, er soll die Königsblauen wieder in die Erfolgsspur führen.

Und geht es nach einer Umfrage unseres Kooperationspartners bundesligabarometer.de, dann wird ihm dies gelingen.

Denn die Zustimmungswerte für den ehemaligen Trainer von Royal Union Saint-Gilloise sind sehr hoch. Was aber trotzdem nicht zum Aufstieg der Schalker führen wird, glauben die Anhänger. Dafür scheint der verpatzte Start in die Spielzeit eine zu hohe Bürde zu sein.

Auf die Frage, ob die S04-Fans glauben, dass der FC Schalke 04 mit Karel Geraerts diese Saison noch um den Aufstieg mitspielen kann sagten nur 4;8 Prozent ja, satte 95,2 Prozent glauben nicht mehr daran.

Den ersten Auftritt mit dem neuen Coach gibt es am Sonntag (13:30 Uhr), wenn die Knappen beim Karlsruher SC antreten müssen. In Saint-Gilles setzte der Coach auf eine Dreierkette, die auf Schalke allerdings kein Muss ist. „Für mich geht es um Intensität. Ich werde Schritt für Schritt meine Philosophie implementieren“, erklärte der Coach, der in erster Linie „strukturierten Fußball von hinten heraus mit viel Bewegung“ sehen möchte.

Worte, die bei den Fans offenbar ankamen, Denn 87,4 Prozent sind sich sicher: Der Trainer wird Schalke wieder zum Erfolg verhelfen, nur 12,6 Prozent glauben das nicht.

Auch die internationale Erfahrung, die Geraerts mitbringt, macht den Schalkern Hoffnung. 90,2 Prozent glauben, dass diese Erfahrung dem S04 guttun wird. 9,8 Prozent denken das nicht.

Zunächst geht es sowieso darum, in der 2. Bundesliga anzukommen und sich dann Stück für Stück zu verbessern. Eine Aufgabe, die es nach dem Absturz der letzten Monate in sich hat.

Die S04-Anhänger glauben aber in der Mehrheit, dass Geraerts die geeignete Person für diese Aufgabe jetzt. 84,5 Prozent glauben das, 15,5 Prozent denken nicht, dass der Belgier der richtige Mann für diese Aufgabe ist.