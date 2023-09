St. Pauli: Ungeschlagen und mit voller Kapelle gegen Schalke 04

Das Topspiel der 2. Bundesliga steigt am Millerntor. Kann Schalke beim bisher ungeschlagenen FC St. Pauli noch so ein Spektakel wie gegen Magdeburg liefern?

Bisher war der FC St. Pauli eher minimalistisch in der 2. Bundesliga unterwegs. Zwar ist die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler nach sechs Partien noch ungeschlagen.

Doch nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es vier Remis in Serie, drei Spiele in Folge endeten gar torlos. Am letzten Spieltag ließen es die Kiez-Kicker dann krachen.

5:1 hieß es nach 90 Minuten gegen Holstein Kiel. Jetzt will der Tabellensechste vor ausverkauftem Haus gegen Schalke 04 nachlegen. Und das zur Topspielzeit am Samstag um 20.30 Uhr.

Hürzeler ist auch schon heiß auf die Partie. "Die Begegnung ist etwas besonderes um 20:30 Uhr bei Flutlicht. Dennoch ändert das nichts in unseren Abläufen. Wir bleiben unseren Prinzipien treu. Letztendlich geht es um drei Punkte wie in jedem andern Spiel auch."

Dabei kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen, denn nur Jackson Irvine fällt verletzt aus, zudem gehen die St. Paulianer behutsam mit Zugang Simon Zoller um, der vom VfL Bochum nach Hamburg wechselte.

Daher wird Zoller vermutlich gegen Schalke noch passen, vom Gegner, der mit 2000 Fans ans Millerntor kommt, hat Hürzeler eine hohe Meinung: "Sie sind individuell sehr gut besetzt und sind in jeder Situation in der Lage ein Tor zu erzielen. Wir müssen entsprechend 90 Minuten lang hoch konzentriert verteidigen. Schalke gehört von der Strahlkraft, den Fans und den ganzen Bedingungen drumherum für mich in die erste Liga."

In die Bundesliga würde auch der FC St. Pauli gerne aufsteigen. Nachdem es im letzten Jahr trotz einer bärenstarken Rückserie nicht geklappt hat, gibt es nun einen neuen Anlauf. Bisher sind die Kiez-Kicker im Soll, das 5:1 gegen Kiel soll noch einen weiteren Push geben, wie der Trainer hofft: "Der Sieg gegen Kiel hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben. Besonders auch den Spielern, die in den letzten Spielen nicht so zum Zug gekommen sind, das hat man schon bemerkt."