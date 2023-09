Schalke: 6 Ausfälle - Fährmann verletzt, Terodde weiter fraglich

Am Samstag (20:30 Uhr) will Schalke 04 gegen den 1. FC Magdeburg die Wende einleiten. So ist der Stand vorher bei S04.

So langsam muss Fußball-Zweitligist FC Schalke ins Rollen kommen. Nach fünf Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Thomas Reis nur vier Punkte auf dem Konto.

Daher steigt der Druck vor dem Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg bereits an. Und der FCM kommt als Dritter mit breiter Brust nach Gelsenkirchen - die Elf von Coach Christian Titz hat zudem kaum Ausfälle zu beklagen.

Anders Reis, der mit Ron Schallenberg, Leo Greiml, Kenan Karaman, Tomas Kalas, Ralf Fährmann und Bryan Lasme auf sechs Akteure verzichten muss. Zudem stand hinter Simon Terodde unter der Woche lange ein Fragezeichen.

Reis gab auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bekannt: "Simon Terodde hat bisher nur individuell trainiert. Mal schauen, ob es bis Samstag reicht. Leider fällt zudem Ralf Fährmann aus. Nächste Woche wird er vermutlich ins Training zurückkehren."

Für Terodde steht Sebastian Polter als Ersatz parat, er hat seine Blessur auskuriert. Reis: "Sebastian hat immer Bock, er hat 90 Minuten in Ulm gespielt. Ich weiß, was ich an ihm habe. Wenn Simon nicht spielen kann, habe ich volles Vertrauen in ihn."

Und Reis glaubt auch weiter an seine Mannschaft, auch beim 1:1 in Wehen hat er einen Schritt nach vorne gesehen. "Wir wissen, was uns auszeichnen kann. Wir haben es in Wehen gesehen, dass wir defensiv eine Kompaktheit haben. So wollen wir auch weiter Fußball spielen. In der Offensive haben wir Bedarf, wir müssen mutig sein, aber vorher müssen wir erstmal den Ball haben. Da geht es darum, auch das Umschaltsiel zu verbessern."

Und mit Blick auf den Gegner weiß der Coach genau, was ihn erwartet: "Magdeburg steht für Spektakel, der Trainer stellt die spielerische Komponente in den Vordergrund. Magdeburg spielt sehr mutig, sehr risikobehaftet, hat ein gutes Umschaltspiel. Sie wollen schnell in die Spitze spielen, spielen sehr selten lange Bälle. Sie haben aber eine relativ kleine Mannschaft, daher hoffen wir auf gute Standards, das kann ein Vorteil für uns sein."

So könnten sie spielen: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Tempelmann, Seguin - Kozuki, Ouedraogo, Mohr - Polter

Ausfälle: Greiml (Kreuzbandriss), Fährmann (Fußprobleme), Kalas (Trainingsrückstand), Karaman (Faserriss), Lasme (Muskelverletzung), Schallenberg (Rotsperre)