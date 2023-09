Schalke: Was Neuzugang Murkin an seinem Debüt ärgert

Derry John Murkin war gerade erst beim FC Schalke 04 vorgestellt worden, da stand der Niederländer schon im Mittelpunkt.

Derry John Murkin war kaum in Deutschland angekommen, da warf ihn Trainer Thomas Reis schon in das kalte Wasser. Beim 1:1 in Wiesbaden kam der Niederländer, der erst zwei Tage zuvor vom FC Volendam verpflichtet wurde, bereits zur Halbzeit für Sochiro Kozuki.

Eigentlich als Linksverteidiger verpflichtet musste der 24-Jährige als offensiver Linksaußen ran - auch, weil Thomas Reis bedenken hatte, ihn gleich in der Defensive einzusetzen. "Es ist doch klar, dass Derry noch nicht alle taktischen Abläufe draufhat." Doch auch weiter vorne zeigte sich Murkin und lieferte gleich seinen ersten Assist.

Ganz zufrieden konnte der Mann, der in England geboren ist, mit seinem Debüt aber letztlich nicht sein. Vor dem 1:1 ließ er sich auf dem Flügel düpieren. "Ich bin sehr selbstkritisch", erklärt er, gesteht bei seinem Defensivspiel Verbesserungsbedarf und betont: „Es war mein Fehler, ich hätte das besser verteidigen müssen. So etwas darf mir nicht mehr passieren.“

