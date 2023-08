Schalke: Außenverteidiger kommt! Murkin vor Unterschrift bei S04

Derry Murkin wird zu Schalke 04 wechseln. Der Linksverteidiger soll Konkurrent für Thomas Ouwejan sein und kommt von FC Volendam.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters wird der FC Schalke 04 noch einmal auf dem Markt zuschlagen: Die Unterschrift von Linksverteidiger Derry Murkin (24) bei den Königsblauen steht nach Informationen dieser Redaktion kurz bevor.

Bereits am Dienstagabend gab es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen dem niederländischen Erstligisten FC Volendam und Schalke 04. Murkin hatte sein Bekenntnis zu S04 schon vorher abgegeben. Trotz Anfragen anderer Klubs will er den Schritt nach Deutschland unbedingt gehen.

Am heutigen Mittwoch absolvierte Murkin auf dem Schalker Vereinsgelände am Berger Feld den Medizincheck. Am Nachmittag soll die Unterschrift erfolgen. Inklusive Boni wird der Linksverteidiger den Zweitligisten rund eine Million Euro kosten.

Die sportliche Führung rund um Sportdirektor André Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel hielt es für essenziell, auf der Position des Linksverteidigers noch einmal nachzulegen. Zu Saisonbeginn stand für links hinten nur Thomas Ouwejan (26) zur Verfügung. Konkurrenzkampf gab es auf dieser Position deshalb nicht. Problematisch ist auch, dass Ouwejan in den vergangenen Monaten immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Noch beim 0:2 gegen Holstein Kiel am Freitag wurde er angeschlagen ausgewechselt.

Ich habe ja gesagt, dass ich mir auf der Position noch jemanden wünsche. Thomas Reis

Murkin kann für Schalke eine Soforthilfe sein und den Druck auf seinen Landsmann Ouwejan erhöhen. Der 24-Jährige wurde im englischen Colchester geboren, weil seine Mutter den Job wechselte, zog er im Alter von vier Jahren in die Niederlande. Im Alter von 16 Jahren wechselte er in die Jugend des FC Volendam, nachdem er zuvor für die kleineren Vereine ZVV Zaandjik, KFC Koog an de Zaan, VPV Purmersteijn und Fortuna Wormerveer gespielt hatte.

"Das ist ein Spieler, der auf der Liste ist, mit dem wir uns beschäftigen. Ich glaube, da gibt es Probleme mit dem abgebenden Verein. Ich habe ja gesagt, dass ich mir auf der Position noch jemanden wünsche", sagte Trainer Thomas Reis am vergangenen Wochenende.

Wunschspieler Murkin begann als Linksaußen

In seiner Jugendzeit kam er überwiegend als Linksaußen zum Einsatz, bevor er als Profi zum linken Verteidiger umgeschult wurde. In seinem dritten Jahr gelang ihm der Durchbruch. In 32 Spielen in der zweiten niederländischen Liga erzielte er sechs Tore und legte sieben Treffer vor, wurde dafür zum "FC Volendam Talent des Jahres" gewählt.

Große Teile der folgenden Saison 2021/22 verpasste er wegen einer Fußverletzung. Er bestritt erst die letzten vier Spiele und trug zwei Vorlagen zum Aufstieg in die Eredivisie bei. Dort ist er Stammspieler und kam seit Beginn der Saison 2022/23 zu 34 Einsätzen (kein Tor, fünf Vorlagen).