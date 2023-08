Schalke: Strafmaß für Ron Schallenberg steht fest

Der FC Schalke 04 muss vorerst auf Ron Schallenberg verzichten. Jetzt steht fest, wie lange der Mittelfeldspieler nach seiner Roten Karte gesperrt wird.

Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Zweitliga-Begegnungen kriselt es beim FC Schalke 04. Als wäre die 0:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag nicht schon bitter genug für die Königsblauen, verloren sie auch noch Ron Schallenberg.

Der im defensiven Mittelfeld gesetzte Neuzugang vom SC Paderborn sah in der ersten Halbzeit die Rote Karte. Inzwischen steht fest, wie lange Schalke auf den 24-Jährigen verzichten muss: Schallenberg wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Partien gesperrt. Das gab der Verband am Montagnachmittag bekannt. Da die Schalker dem Urteil zugestimmt haben, ist es bereits rechtskräftig.

In der 39. Minute verfolgte Schallenberg als letzter Mann den durchgebrochenen Kiel-Stürmer Steven Skrzybski. Der Mittelfeldmann brachte seinen Gegenspieler kurz vor der Strafraumkante zu Fall, so dass Schiedsrichter Deniz Aytekin keine andere Wahl blieb: Notbremse, Platzverweis.

Zu diesem Zeitpunkt lag S04 bereits 0:1 zurück. In Unterzahl gelang es den Knappen nicht, noch einmal zurückzukommen. Mit dem zweiten Gegentreffer nach einer knappen Stunde gingen sie endgültig K.o.





Im Auswärtsspiel gegen Wehen Wiesbaden am kommenden Samstag will Schalke die Trendwende einleiten. Schallenberg wird dabei allerdings nicht helfen können. Zudem fehlt der gebürtige Paderborner, wenn der 1. FC Magdeburg nach der Länderspielpause in Gelsenkirchen gastiert (2. September).

Bis zu der Roten Karte hatte Schallenberg noch keine Pflichtspielminute für den Revierklub verpasst. Nun muss Trainer Thomas Reis überlegen, wie er die Sommer-Verpflichtung an den nächsten beiden Spieltagen ersetzt.

Ohnehin ist die Personalsituation bei Schalke nicht erfreulich, denn auch Leistungsträger wie Kenan Karaman (Wadenverletzung) und Dominick Drexler (Adduktorenverletzung) fallen mindestens noch bis zur Länderspielpause aus.