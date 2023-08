Schalke: Wegen Verletzung - Hoffnungsträger Karaman sagt auch Türkei-Spiele ab

Kenan Karaman wurde bei der 0:2-Pleite des S04 gegen Holstein Kiel schmerzlich vermisst. Jetzt musste der verletzte Angreifer auch die anstehenden Länderspiele absagen.

Sein Fehlen ist für den FC Schalke 04 richtig bitter. Kenan Karaman machte nach dem Bundesligaabstieg ziemlich schnell klar, dass er im Gegensatz zu Marius Bülter breit und gewillt ist, dass Projekt Wiederaufstieg anzugehen.

Der 29-Jährige, der nach seinem Derby-Tor gegen den BVB im März richtig bei den Königsblauen angekommen ist, sollte eine der Säulen sein. Zudem: Er hat mit Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf bereits Erfahrungen in der 2. Liga gesammelt. Sein Ziel ist es, sich über viel Einsatzzeit auch die benötigte Aufmerksamkeit für die türkische Nationalmannschaft zu sichern. Denn natürlich möchte er sehr gerne bei der EM 2024 in Deutschland dabei sein.

Beim 3:5 gegen den Hamburger SV zum Saisonauftakt war der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz im Stadion. Im ersten Heimspiel in dieser Saison erzielte Karaman beim 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Treffer selbst und bereitete die anderen beiden Tore vor. Dann verletzte er sich bei der Pleite in Braunschweig und musste noch in der ersten Halbzeit mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

"Sie haben mich angerufen"

Wie lange Karaman ausfallen werde, teilte der S004 zunächst nicht mit. "Definitiv bis zur Länderspielpause" sagte Schalkes Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Holstein Kiel. Nach der 0:2-Blamage sagte Karaman, dass er inzwischen auch die Länderspiele mit der Türkei am 8.9. in Eskisehir gegen Armenien und vier Tage später in Japan abgesagt habe. "Sie haben mich angerufen, aber ich habe ihnen gesagt, dass das das bis dahin nicht reicht", erklärte Karaman gegenüber RevierSport nach dem Spiel gegen Kiel.

Das ist für ihn natürlich besonders bitter, weil er zuletzt im Juni beim 2:0 der Türkei gegen Wales nach längerer Zeit erstmals wieder im Kader der "Milli Takim" stand. Sein letztes Spiel machte der Stürmer vor zwei Jahren gegen Montenegro. Insgesamt absolvierte Karaman, der vor seinem Wechsel zu Schalke 04 bei Besiktas Istanbul spielte, bisher 30 Länderspiele für die Türkei. 2020 nahm er mit dem Land an der Europameisterschaft teil. Für die Schalker wird er demnach frühestens beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 16. September ins Team zurückkehren.