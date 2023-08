International: So läuft es bei Aydin und Gürpüz in der Türkei

Vor wenigen Wochen wechselten mit Mehmet Can Aydin und Göktan Gürpüz zwei Spieler aus dem Revier zu Trabzonspor in die türkische Süper Lig. So läuft es bislang bei ihnen.

Vor vier Wochen wechselte Göktan Gürpüz von Borussia Dortmund zum türkischen Vorjahresmeister Trazonspor in die Türkei. Zwei Wochen später folgte ihm Mehmet Can Aydin vom FC Schalke 04.

Der Unterschied: Während Gürpüz von Trabzonspor ohne Ablösesumme für drei Jahre fest verpflichtet wurde, wurde Aydin zunächst vom S04 für diese Saison ausgeliehen. Verbunden ist damit eine Kaufoption über 1,4 Millionen Euro. Die Leihgebüher für dieses Spieljahr beträgt 350.000 Euro.

Die erste Zwischenbilanz fällt für beide ernüchternd aus. Bei beiden Spielern steht nach den ersten zwei Saisonspielen die Null. Beide haben von Trainer Nenad Bjelika bislang keine Einsatzzeit erhalten. Sowohl beim 1:0-Auftaktspiel gegen Antalyaspor, als auch bei der 0:2-Niederlage beim amtierenden türkischen Meister Galatasaray Istanbul saßen beide Spieler über 90 Minuten auf der Bank.

Besonders enttäuschend ist das für Mehmet Can Aydin. Während man bei Göktan Gürpüz davon ausgehen konnte, dass der 20-Jährige nicht direkt von der U23 des BVB beim türkischen Spitzenklub durchstartet, hat sich der 21-Jährige sicher mehr versprochen. Für den ehemaligen Knappenschmiede-Spieler geht es nicht nur darum, für sich Werbung für eine feste Verpflichtung zu betreiben. Der 21-Jährige, dem man beim S04 selbst in der 2. Liga trotz der mauen Personaldecke auf den Außenverteidigerpositionen hinter Cedric Brunner keine Aussichten auf Spielzeiten einräumen konnte, strebt auch nach Einsätzen in der türkischen Nationalmannschaft. Dafür hatte der Nachfahre türkischer Einwanderer eigens einen türkischen Pass beantragt.

Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte Aydin bereits zu Länderspielen berufen, diese Nominierung stellte sich aber eher als eine Art Schnupperkurs heraus, in der der Rechtsverteidiger nicht zum Einsatz kam. Sicherlich hatte sich Aydin Hoffnungen gemacht, auch für das Länderspiel der Türkei am 7. September gegen Armenien in Eskisehir berufen zu werden. Aber ohne Spielzeit wird das schwer. Derzeit wird ihm bei Trabzonspor der dänische Routinier Jens Stryger Larsen vorgezogen. Wenn das weiterhin so bleibt, wären Aydin selbst und der S04 Verlierer. Aber noch bleibt ja viel Zeit, das Blatt zu wenden.