Schalke: Maya Yoshida hat einen neuen Verein gefunden

Nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 hat Maya Yoshida einen neuen Verein gefunden. Der japanische Innenverteidiger wechselt in die USA.

Mit dem Abstieg des FC Schalke 04 endete auch die Zeit von Maya Yoshida in Gelsenkirchen. Nur beim Klassenerhalt hätte sich der Vertrag des japanischen Abwehrroutiniers verlängert. Gut zwei Monate später ist klar, bei welchem Verein Yoshida seine Karriere fortsetzt.

Der 34-Jährige wechselt in die USA und wird künftig für LA Galaxy auflaufen. Der Verein aus dem Süden Kaliforniens ist mit fünf Siegen Rekordmeister der Major League Soccer (MLS), steht nach 23 Spieltagen der laufenden Saison allerdings auf dem vorletzten Tabellenplatz der Western Conference.

"Wir freuen uns, Maya bei LA Galaxy begrüßen zu dürfen", wird Greg Vanney, Sportdirektor und Cheftrainer in Los Angeles, zu der Verpflichtung zitiert. "Maya ist ein Top-Innenverteidiger, der außergewöhnliche Erfahrung und Führungsqualitäten in unser Team einbringt. Wir freuen uns darauf, ihn künftig in unsere Gruppe zu integrieren."

Für Yoshida ist es die erste Station außerhalb Europas, seit er 2010 sein Heimatland verlassen hatte. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim FC Southampton in England. Zudem spielte er für VVV-Venlo, Sampdoria Genua und zuletzt eben für Schalke.

In der Innenverteidigung der Gelsenkirchener war Yoshida gesetzt. Er bestritt 29 Partien und trug als Stellvertreter zeitweise die Kapitänsbinde. Nur in der Schlussphase der Saison verpasste er einige Partien aufgrund von Verletzungsproblemen.

Nun soll Yoshida die Defensive von LA Galaxy stabilisieren - es handelt sich um die schlechteste der West-Gruppe der Liga (37 Gegentreffer). Yoshida unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

