Schalke für Matthäus kein Topfavorit - welchem Team er eine Überraschung zutraut

Lothar Matthäus sieht den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga nicht als "klaren Topfavoriten". Einem anderen Verein traut er eine Überraschung zu.

Der Zweitliga-Auftakt zwischen dem Hamburger SV und FC Schalke 04 wurde heiß erwartet - und die Partie am vergangenen Freitag hielt, was sie versprach. Die Zuschauer sahen acht Tore und ein besseres Ende für den HSV, der sich mit 5:3 durchsetzte.

Auch Sky-Experte Lothar Matthäus blickt in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender auf ein "Spektakel" zurück - und äußert sich zu den Rollen der beiden Traditionsklubs, die neben Hertha BSC als größte Anwärter auf den Bundesliga-Aufstieg gelten.

"Der HSV und Schalke gehören für mich zu den Kandidaten für die ersten drei Plätze", meint Matthäus. "Einen klaren Topfavoriten" sieht der zweimalige Weltfußballer allerdings nicht. Dagegen traut der 62-Jährige einem langjährigen Zweitligisten eine Überraschung in dieser Saison zu. "Ich glaube, dass auch Vereine wie der Karlsruher SC oben mitmischen können", schreibt Matthäus.

Seit die Badener 2019 den Wiederaufstieg ins Unterhaus feierten, gehörten sie nie zum engeren Kreis der Favoriten. Die vergangene Spielzeit beendeten sie auf dem siebten Platz. Das könnte sich laut Matthäus in der kommenden Runde ändern.

Der Ex-Profi stützt seine Prognose vor allem auf zwei Faktoren: "Ich denke, dass die Mannschaft durch das neue Stadion und die Verpflichtung von Lars Stindl einen Schub bekommen hat und die Klubs mit den ganz großen Namen und WM-Arenen ärgern kann."

Ärgert der KSC Schalke und Co.?

Der langjährige Gladbacher Stindl kehrte in diesem Sommer zum KSC zurück, wo seine Karriere einst Fahrt aufgenommen hatte. Er brachte die Erfahrung von 376 Einsätzen in der Bundesliga mit - die ersten davon sammelte er Ende der 00er Jahre in Karlsruhe. Beim Auftakt gegen den VfL Osnabrück stand der 34-Jährige bis zur Nachspielzeit auf dem Platz und dirigierte sein Team zu einem 3:2-Auftaktsieg.

Und das von Matthäus angesprochene neue Wildpark-Stadion wurde in diesem Sommer eröffnet. Nach fünf Jahren Bauzeit wird der KSC dort am zweiten Spieltag seine Pflichtspiel-Premiere feiern - und die könnte bereits Aufschluss geben, ob das Team von Christian Eichner in dieser Saison wirklich mit den Großen mithalten kann. Schalke-Besieger Hamburger SV kommt am Sonntag (13.30 Uhr) nach Südwestdeutschland.