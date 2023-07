Die beiden Zuschauergiganten Hamburger SV und Schalke 04 lieferten sich beim 5:3 am Freitagabend einen packenden Fight - und erzielten eine Mega-TV-Quote.

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend das Auftaktspiel der 2. Bundesliga mit 3:5 (2:1) beim Hamburger SV verloren.[url][/url] Nicht nur das Spektakel, das beide Vereine den 57.000 Besuchern im Hamburger Volksparkstradion boten, war erstklassig. Auch die Einschaltquoten an den Bildschirmen waren es.

Der Fernsehsender SAT 1, bei dem das Spiel im Free-TV lief, verzeichnete eine Mega-Quote. Denn bereits in der ersten Halbzeit verfolgten bereits 3,06 Millionen Zuschauer den packenden Fight der beiden Traditionsvereine live. In der zweiten Hälfte waren es sogar 3,88 Millionen. Das hat die AGF Videoforschung GmbH erhoben und im Internet unter agf.de veröffentlicht.

Damit kam der Sender in der zweiten Halbzeit auf einen Marktanteil von 17 %. Nur die Tagesschau und der ZDF-Krimi "Ein Fall für Zwei" lagen an diesem Tag in der Zuschauergunst noch etwas höher. Rechnet man aber die 600.000 Zuschauer, die das Spiel der Aufstiegsfavoriten im Pay-TV-Sender SKY gesehen haben, landet der Verhleich der beiden Zweitligisten mit Abstand auf dem ersten Platz in der Zuschauergunst am Freitag.

In der Spitze haben also 4,5 Millionen Menschen die Begegnung gesehen. Ein Hammer-Wert. Das zeigt erneut, welche Strahlkraft die beiden Vereine besitzen. Genau deshalb fordert Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder einen anderen Verteilungsschlüsdel für die Fernsehgelder, in dem die Reichweite und Attraktivität der Klubs stärker Berücksichtigung findet.

Der FC Schalke 04 und der Hamburger SV dürften sich in dieser Saison auch einen Zweikampf um den Titel des Zweitligevereins mit den größten Zuschauerschnitt, der je in einer zweithöchsten Spielklasse eines Landes erreicht wurde, liefern. Den Rekord hatte der HSV erst im vergangenen Jahr mit 53.529 Zuschaurn im Schnitt auftgestellt.

Diesen wollen sie nun knacken und haben mit dem 5:3-Spektakel die Euphorie in der Hansestadt sicher weiter befeuert. Die etwas besseren Karten hat jedoch Schalke, da die Veltins-Arena mit 62.271 Plätzen gut 5.000 mehr Zuschauer fasst als das Volksparkstadion.