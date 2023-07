Schalke lüftet vor dem Testspielauftakt sein Trikotgeheimnis

Im ersten Testspiel der Vorbereitung geben die Neuen von Schalke 04 ihre Visitenkarte ab. Die Anhänger sind aber noch gespannter auf die Jerseys.

Den Trainingsauftakt des FC Schalke 04 hatten rund 2400 Fans in Gelsenkirchen miterlebt – einige von ihnen werden sicherlich auch mit dabei sein, wenn die Spieler von Trainer Thomas Reis heute (15 Uhr) im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga beim SC Spelle-Venhaus das S04-Trikot überstreifen werden. Wer im Emsland dabei ist, kann sich auf interessante Eindrücke freuen, muss sich aber auch auf eine besondere Anfahrt einstellen.

In den Stunden vor der ersten Partie beim Regionalliga-Aufsteiger Spelle-Venhaus interessierte die Fans aber vor allem eines: In welchem Trikot wird die Schalke-Mannschaft auflaufen? Noch hat der Verein das Trikot, mit dem es in die Zweitliga-Saison gehen soll, nicht vorgestellt. Schließlich gibt es nach den gescheiterten Verhandlungen mit Hydrogen noch keinen Hauptsponsor.

Knapp vier Stunden vor dem Spiel aber lüftet Schalke 04 das Geheimnis: Getreu dem Motto „Im Herzen und auf der Brust“ erscheint eine exklusive Fan-Edition des Auswärtstrikots mit Schalke-04-Sonderflock. Der Verein möchte es als Dank an die Schalker Fans für ihre Leidenschaft und für die einzigartige Unterstützung in der vergangenen Saison anbieten.

Das neue Auswärtstrikot ist ab sofort zur Vorbestellung auf shop.schalke04.de erhältlich. Die Fan-Edition ist stark begrenzt und nur solange der Vorrat reicht erhältlich. Die Damen- und Herren-Variante kann zum Preis von 89,95 Euro erworben werden. Größen für Kinder stehen für 69,95 Euro zum Verkauf.





Spannend wird aber auch zu beobachten sein, wie sich die Neuen schlagen, sofern sie zum Einsatz kommen. Ron Schallenberg soll das defensive Zentrum stärken, er kam für die Ablöse in Höhe von 2 Millionen Euro vom SC Paderborn. Etwas weiter davor ist Paul Seguin, für den Schalke 750.000 Euro an Union Berlin überwies, als Achter eingeplant. Bryan Lasme (ablösefrei von Arminia Bielefeld) hält sich im Sturm auf, Marius Müller (für 350.000 Euro vom FC Luzern) ergänzt das Torhüter-Team.

Paul Seguin hatte vor dem Spiel gesagt, dass die Stimmung in den ersten Trainingseinheiten sehr gut gewesen sei. „Die Jungs sind gut drauf, die ersten Tage haben großen Spaß gemacht“, sagte der 28-Jährige. „Wir haben eine hohe Qualität in der Mannschaft und absolut das Zeug für den Aufstieg. Wichtig ist, in jedem einzelnen Spiel die Intensität anzunehmen. Uns wird nichts geschenkt werden.“

Schalke-Fans können nicht am Stadion parken – Shuttle-Service eingerichtet

Die Fans des FC Schalke 04 können also mit Spannung erwarten, wie sich die Mannschaft in ihrem ersten Testspiel schlagen wird. Wer keine Karte für die Partie gegen den SC Spelle-Venhaus im Getränke-Hoffmann-Stadion besitzt, braucht sich gar nicht erst auf den Weg ins Emsland zu machen: Alle 3668 Eintrittskarten sind vergriffen, es wird keine Tageskasse geben.

Wer aber nach Spelle kommen wird, muss sich auf ein paar Besonderheiten bei der Anreise gefasst machen: Weil es unmittelbar am Stadion keine Parkmöglichkeiten gibt, hat der Regionalliga-Aufsteiger für die auswärtigen Fans einen Shuttle-Service eingerichtet. Dieser startet ab 13 Uhr auf dem Gelände der Firma Rekers (Nordumgehung/Gerhard-Rekers-Straße 1, 48480 Spelle), das Spiel von Schalke 04 beginnt um 15 Uhr.