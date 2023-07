Schalke-Gegner: Spelle im Ausnahmezustand - Trainer erinnert sich an Eigenrauch

Der FC Schalke 04 tritt am Samstagnachmittag zum Testspiel beim SC Spelle-Venhaus an. Das Stadion ist ausverkauft. Es herrscht Ausnahmezustand beim Dorfklub.

Ausnahmezustand in Spelle! Der SC Spelle-Venhaus tritt am Samstag (15 Uhr, RS-Liveticker) gegen den FC Schalke 04 an. Für den 1946 gegründeten Dorfclub, der in der vergangenen Saison erstmals in die Regionalliga Nord aufgestiegen ist, ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte.

Und die Nachfrage war riesig. Das Stadion ist mit 3668 Zuschauern seit Tagen ausverkauft. Darunter dürften sich viele Schalke-Fans und Fanclubs aus dem Münsterland befinden. Die Infrastruktur rund um das Stadion gerät deshalb an ihre Grenzen. Der Parkplatz am Stadion ist viel zu klein für solch eine Zuschauermenge, die zu einem großem Anteil von auswärts kommt. Besucher aus der näheren Umgebung werden deshalb gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Zusätzlich wird ab 12.45 Uhr ein Shuttledienst eingerichtet. Mit dem Auto anreisende Fans müssen deshalb auf dem Gelände des Betonwerks Rekers parken und werden dann per Park-and-Ride-Service zum Stadion gefahren, teilte der Verein mit.

Nicht nur die beiden Schalke-Fans im Team, Timo Nichau und Torben Stegemann, freuen sich sehr auf das Spiel. Auch Trainer Hanjo Vocks hatte bereits eine Begegnung mit den Königsblauen. Er verriet der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass er einst selbst einmal mit dem TuS Lingen gegen den S04 gespielt habe. Nach dem Spiel habe es noch ein gemeinsames Essen der beiden Mannschaften gegeben.

An eine Gegebenheit kann er sich noch erinnern: Ives Eigenrauch sei damals mit einem gepackten Bundeswehrrucksack zum Essen erschienen. Er sei auf Abruf für die Nationalmannschaft vorgesehen. „Wenn Berti nicht gleich anruft, bin ich weg“, habe Eigenrauch zu ihm gesagt.

In diesen Genuss werden seine Spieler diesmal nicht kommen. Für die Schalker Spieler sei ein eigener Raum vorgesehen. Welches Essen vor und nach dem Spiel serviert wird, sei von Schalke vorgegeben. Die Vorfreude auf das Spiel mindere das jedoch nicht.