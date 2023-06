Arminia Bielefeld: Neunter Zugang ist da! Er lehnte sechs Drittliga-Angebote ab

Arminia Bielefeld hat einen Tag vor dem offiziellen Trainingsstart 2023/2024 seinen neunten neuen Spieler vorgestellt.

Vor wenigen Stunden hatte RevierSport exklusiv berichtet, dass Arminia Bielefeld und Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg) einig sind. Am Mittag folgte dann die offizielle Pressemitteilung der Ostwestfalen zu dieser Personalie.

Der 28-jährige offensive Außenbahnspieler hatte nach RS-Informationen gleich sechs unterschriftsreife Offerten aus der 3. Liga vorliegen. Am Ende entschied er sich aber am Neuaufbau bei Doppel-Absteiger Arminia Bielefeld mitzuhelfen.

"In den Gesprächen wurde schnell deutlich mit welcher Akribie in der Zusammenstellung einer komplett neuen Mannschaft gearbeitet wird. Ich glaube daran, dass wir uns als Team schnell finden und wir einen attraktiven, begeisternden und hoffentlich erfolgreichen Fußball spielen werden. Davon möchte ich ein Puzzleteil sein und ich bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten einbringen und der Mannschaft wichtige Impulse geben kann", erklärte Yildirim seine Wahl pro Arminia.

In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte Aygün Yildirim 40 Spiele in der 2. Bundesliga für den SSV Jahn (ein Tor, eine Vorlage). Zuvor überzeugte er in der 3. Liga, in der er in 37 Partien auf 14 Tore und fünf Vorlagen kam. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß bei RW Ahlen. Für die Rot-Weißen gab er in der Saison 2013/14 sein Debüt in der Oberliga und stieg mit ihnen in die Regionalliga auf.

Arminia Bielefeld: Aktuell elf Spieler unter Vertrag - Auftakt am 28. Juni Vor Aygün Yildirim hatten die Ostwestfalen bereits Merveille Biankadi (1. FC Heidenheim), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Semi Belkahia (TSV 1860 München), Sam Schreck (Erzgebirge Aue), Louis Oppie (Hannover 96), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Maximilian Großer (Hamburger SV) und Gerrit Gohlke (Waldhof Mannheim) verpflichtet. Hinzu kommen Fabian Klos und Christopher Schepp. Die beiden Stürmer sind die einzigen Spieler, die aus dem letztjährigen Aufgebot verblieben sind. Die aktuelle Kadergröße umfasst also zehn Spieler. Noch viel Arbeit vor dem Trainingsauftakt am 28. Juni für das Duo Mutzel/Kniat.

Beim SC Verl hatte er in der Saison 2019/20 mit seinen Einsätzen ebenfalls einen großen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga. Beim ostwestfälischen Nachbarn der Bielefelder blühte Yildirim regelrecht auf und war in zwei Jahren an 55 Toren (37 eigene Treffer und 18 Vorlagen) in 73 Spielen beteiligt.

"Aygün kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum eingesetzt werden. Das macht ihn für unsere Offensive sehr flexibel. Wir sehen seine Stärken im Eins-gegen-eins, beim Kreieren von Torchancen und beim eigenen Abschluss. Wir sind uns sicher, dass er mit seiner Dynamik eine wichtige Komponente in unserem Spiel sein wird", sind sich Cheftrainer Mitch Kniat und Sportchef Michael Mutzel einig, dass Yildirim perfekt in die sportliche Ausrichtung der Mannschaft passt.