Arminia Bielefeld: 73 Spiele und 55 Tor-Beteiligungen für Verl - Flügelflitzer kommt

Noch einen Tag, dann startet Arminia Bielefeld in die Sommer-Vorbereitung. An diesem Dienstag (27. Juni) werden die Ostwestfalen noch einen weiteren Zugang vorstellen.

Aygün Yildirim kehrt nach zwei Jahren in Bayern beim SSV Jahn Regensburg nach Ostwestfalen zurück. Wie RevierSport erfuhr, wird der Ex-Verler noch an diesem Dienstag (27. Juni) einen Arbeitsvertrag beim Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld unterschreiben. Update: Inzwischen wurde Yildirim offiziell vom DSC vorgestellt.

Der gebürtige Ahlener bestritt in zwei Jahren 41 Einsätze für Regensburg - wie Bielefeld ist der SSV Jahn auch in die 3. Liga abgestiegen. In Regensburg kam Yildirim nur auf ein Tor und eine Vorlage - eine magere Bilanz für den flinken Außenbahnspieler.

Bessere persönliche Statistiken hat der 28-Jährige bei seinen Ex-Klubs vorzuweisen. Für Rot Weiss Ahlen bestritt Yildirim 105 Spiele (21 Tore, 12 Vorlagen) und für den SC Wiedenbrück waren es 13 Treffer sowie vier Assists in 32 Einsätzen.

Seine beste Zeit erlebte er aber beim SC Verl. Beim ostwestfälischen Nachbarn der Bielefelder blühte Yildirim regelrecht auf und war an 55 Toren (37 eigene Buden und 18 Vorlagen) in 73 Spielen beteiligt. Kein Wunder, dass im Sommer 2021 mehrere Zweitligisten hinter dem schnellen und kampfstarken Yilidirm her waren.

Ähnlich war die Situation in diesem Sommer. Keine Zweit-, aber dafür mehrere Drittligisten hatten nach RevierSport-Informationen großes Interesse an einer Yildirim-Verpflichtung. Dieser entschied sich aber für die Rückkehr nach Ostwestfalen zu Arminia Bielefeld.

Arminia Bielefeld: Aktuell elf Spieler unter Vertrag - Auftakt am 28. Juni

Vor Yildirim hatten die Ostwestfalen bereits Merveille Biankadi (1. FC Heidenheim), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Semi Belkahia (TSV 1860 München), Sam Schreck (Erzgebirge Aue), Louis Oppie (Hannover 96), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Maximilian Großer (Hamburger SV) und Gerrit Gohlke (Waldhof Mannheim) verpflichtet.

Hinzu kommen Fabian Klos und Christopher Schepp. Die beiden Stürmer sind die einzigen Spieler, die aus dem letztjährigen Aufgebot verblieben sind. Die aktuelle Kadergröße umfasst also zehn Spieler. Noch viel Arbeit vor dem Trainingsauftakt am 28. Juni für das Duo Mutzel/Kniat.