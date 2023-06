3. Liga: Sandhausen stellt Abwehrspieler vor, den auch RWE wollte

Der SV Sandhausen hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Es ist ein Spieler an dem auch Rot-Weiss Essen großes Interesse zeigte.

Der 21-jährige Innenverteidiger Max Geschwill, der auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann, wechselt von der U23 der TSG Hoffenheim zum SV Sandhausen.

"Max ist ein junger Spieler, kommt aus der Region und ist mit einem sehr hohen Potential ausgestattet. Wir haben eine große Hoffnung, dass er sich bei uns zeitnah zu einem Stammspieler entwickelt", sagt Matthias Imhof, Sportdirektor des SV Sandhausen.

Wie RevierSport bereits berichtete, buhlte auch Rot-Weiss Essen lange Zeit um die Dienste Geschwills. Doch als sich der potente SV Sandhausen, der die letzten elf Jahre in der 2. Bundesliga spielte, in das Buhlen um Geschwill einschaltete, war RWE aus finanzieller Sicht eigentlich chancenlos.

Der 1,85 Meter große Abwehrspieler spielte seit der U13 bei der TSG Hoffenheim und übernahm zu Beginn der vergangenen Saison bereits mit 21 Jahren die Kapitänsbinde der U23, die vom ehemaligen RWE-Spieler und U19-Trainer Vincent Wagner trainiert wird, in der Regionalliga Südwest.

Dort absolvierte Geschwill in der Spielzeit 2022/23 insgesamt 20 Partien und bereitete einen Treffer vor. Für die Profis der Hoffenheimer stand der in Schwäbisch Hall geborene Innenverteidiger in der Saison 2020/21 viermal im Bundesliga-Kader.

"Für mich war es wichtig, nach zehn Jahren in Hoffenheim etwas Neues zu machen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SVS verliefen dann sehr positiv, sodass ich mich für einen Wechsel nach Sandhausen entschieden habe. Durch den Neuaufbau und dem Ziel des Wiederaufstiegs kann hier etwas entstehen", erklärt Geschwill.

Geschwill ist nach Joe-Joe Richardson (Greifswalder FC), Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf), Alexander Mühling (KSV Holstein Kiel) und Luca Zander (FC St. Pauli), der wie Geschwill nach Nordrhein-Westfalen zu Preußen Münster hätte wechseln können, der fünfte Neuzugang für die Saison 2023/24.