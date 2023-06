Nach Fan-Krawallen: "Inakzeptable Grenzüberschreitungen" - Arminia Bielefeld bezieht Stellung

Arminia Bielefeld hat auf die Ereignisse im Auswärtsblock beim Relegations-Hinspiel reagiert. Besonderer Dank gilt Klub-Legende Fabian Klos und dem Schiedsrichtergespann.

Noch-Zweitligist Arminia Bielefeld hat auf das Verhalten seiner Fans reagiert und eine Stellungnahme veröffentlicht. Im Relegations-Hinspiel beim SV Wehen-Wiesbaden (0:4) hatten die Arminia-Fans in der zweiten Halbzeit versucht, das Feld zu stürmen.

Die Ereignisse hat der Verein entsprechend klar kommentiert. "Zu den inakzeptablen Grenzüberschreitungen von Personen im Gästeblock stellen wir fest: Wir distanzieren uns von jeder Form von Gewalt, wir verurteilen das Abschießen von Leuchtraketen aus dem Block und das Zünden bzw. Werfen von Böllern auf den Platz", stellt der Verein in seiner Stellungnahme klar.

"Wir entschuldigen uns bei unseren Gastgebern im sportlichen Wettbewerb. Dieses Verhalten diskreditiert das Fairplay und es passt nicht zu unserem Verständnis, wie wir in der Gesellschaft und beim Fußball miteinander umgehen wollen", richtet der Verein seine Gedanken auch an Wehen-Wiesbaden, das eine Woche nach dem Kurzzeit-Aufstieg den ersten großen Schritt Richtung Rückkehr in die 2. Bundesliga gemacht hat.

Besonderes Lob verteilte die Arminia auf die Verantwortlichen vor Ort, die das Spiel nach zwanzig Minuten Unterbrechung noch regulär zu Ende brachten. "Das Schiedsrichterteam um Benjamin Brand und den Verantwortlichen von DFL und DFB gebührt unser Dank, in einer hochangespannten Situation besonnen agiert zu haben und stets im Sinn gehabt zu haben, das Spiel nach der Unterbrechung auch über die volle Spielzeit fortzuführen und nicht abbrechen zu müssen."

Arminia-Legende Fabian Klos hatte sich während der Unterbrechung bei den Fans aufgehalten und versucht, zur Deeskalation der Situation beizutragen. Unter Tränen verließ er nach dem Schlusspfiff den Platz und zeigte Verständnis mit den Fans. Für dessen Einsatz dankte die Arminia dem Kapitän besonders: "Der DSC-Rekordspieler war auch gestern ein Vorbild, indem was er tat, indem was er sagte und ganz bestimmt auch indem was er mit seinen Emotionen nach außen trug. Unser Dank gilt Fabi für sein Auftreten im Dialog mit Fans, Schiedsrichtern, Gegnern und Öffentlichkeit."