Ausverkauft: Darum sind bis zu 20.000 HSV-Fans in Düsseldorf dabei

Das Heimspiel von Fortuna Düsseldorf gehen den Hamburger SV ist ausverkauft. Aus einem speziellen Grund werden bis zu 20.000 Hamburger im Stadion sein.

Am 28. März 1993 wurde der HSV Supporters Club gegründet. Am Dienstag feiert der Supporters Club somit den 30. Geburtstag. Und drei Tage nach dem runden Jubiläum steht für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga das so wichtige Spiel bei Fortuna Düsseldorf an.

Der HSV kommt als Dritter zum Vierten, für die Fortuna ist es wohl die letzte Chance, sich noch einmal im Aufstiegsrennen anzumelden. Schon jetzt ist klar: Es wird eine gigantische Kulisse.

Denn das Spiel ist ausverkauft. 51.200 Zuschauer werden in der Merkur Spiel-Arena sein. Aufgrund des Jubiläums des HSV Supporters Club (mehr als 60.000 Mitglieder) werden bis zu 20.000 Hamburger Anhänger in Düsseldorf erwartet. Und die Hamburger werden anlässlich des Jubiläums sogar in einem Sondertrikot antreten.

„Das ist mehr als beeindruckend und sollte angemessen gewürdigt werden“, schrieb der HSV auf seiner Homepage. Auch in Düsseldorf freut man sich auf einen tollen Fußballabend.

Die Vorfreude auf das erste ausverkaufte Spiel nach der Corona-Zeit ist riesengroß Alexander Jobst

Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender der Fortuna, erklärt: „Die Vorfreude auf das erste ausverkaufte Spiel nach der Corona-Zeit ist riesengroß. Die Mannschaft, unsere Fans und die ganze Stadt haben eine volle Arena verdient.“

Sieben Punkte trennen die Fortuna und den Hamburger SV vor der Begegnung, daher ist klar. Düsseldorf muss gewinnen, soll es noch eine leise Hoffnung auf die Bundesliga-Rückkehr geben.

Denn nach den 90 Minuten im ausverkauften Stadion sind es nur noch acht Partien bis zum Saisonende. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Fortuna gewann drei der letzten vier Partien. Der HSV dagegen konnte nur eines der letzten vier Spiele für sich entscheiden.