2. Bundesliga: Hannover 96 verlängert mit Ex-Leihgabe vom MSV Duisburg

Hannover 96 hat den Vertrag von Torhüter Leo Weinkauf verlängert. Der Schlussmann verbrachte zuletzt drei Spielzeiten auf Leihbasis beim MSV Duisburg

Auch bei Hannover 96 wird die Weltmeisterschaftspause genutzt, um die Personalplanungen voranzutreiben. Die Niedersachsen haben den Vertrag von Leo Weinkauf verlängert. Das neue Arbeitspapier beim Zweitligisten gilt bis 2026.

Weinkauf ist in dieser Spielzeit der Backup von Stammkeeper und Kapitän Ron-Robert Zieler. Der 26-Jährige durfte in den DFB-Pokalspielen gegen den TSV Schott Mainz (3:0) und Borussia Dortmund (0:2) ran. Dazu verhalf er der U23 in der Regionalliga Nord gegen den TSV Havelse zum 4:0-Sieg.

Zielers Vertrag läuft aus, hat aber eine Klausel

Der Vertrag von Zieler läuft nur noch bis zum Ende der Saison. Wie allerdings unter anderem die BILD berichtet, erhält der 33-Jährige bei seinem 25. Einsatz eine automatische Vertragsverlängerung. Aktuell hat der Weltmeister von 2014 17 Spiele auf dem Konto.

Weinkauf, der 2018 aus der U23 des FC Bayern München nach Hannover kam, ist auf dem Papier der dienstälteste Spieler im Kader von Stefan Leitl. Drei der mittlerweile viereinhalb Spielzeiten verbachte der gebürtige Oldenburger allerdings auf Leihbasis beim MSV Duisburg (2019-2022). Für die Zebras sammelte er 115 Einsätze (182 Gegentore, 23-mal zu Null), darunter 111 Partien in der 3. Liga.

Weinkauf „ein Typ, der der Kabine sehr gut tut“

Mit seiner Erfahrung ist Weinkauf nicht nur ein starker Zweitliga-Backup, sondern auch „ein Typ, der der Kabine sehr gut tut“, wie Sportdirektor Marcus Mann betont. „Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und wir denken, dass er in der Zukunft noch weitere Schritte machen kann.“

Auch Weinkauf selbst freute sich über dreieinhalb weitere Jahre bei Hannover 96. „Im Klub, in der Mannschaft und bei uns im Torwartteam fühle ich mich sehr wohl. Ich finde, dass wir gemeinsam einen guten Weg eingeschlagen haben“, erklärte der Torhüter.