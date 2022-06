Fortuna Düsseldorf: Leistungsträger fällt aus - Thioune will Rekordeinkauf behalten

Fortuna Düsseldorf muss in der nächsten Zeit ohne Matthias Zimmermann auskommen. Er hat sich im Trainingslager verletzt. Ein anderer Spieler soll dem Klub erhalten bleiben.

Schlechte Nachricht für Fortuna Düsseldorf: Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, hat sich Matthias Zimmermann beim Testspiel gegen MFK Ruzomberok (3:1) einen Innenbandriss zugezogen. Er fällt somit bis auf Weiteres aus.

Zimmermann ist am Donnerstag bereits aus dem Trainingslager in Oberösterreich nach München gereist, dort wurde die Verletzung durch eine MRT-Untersuchung diagnostiziert. „Die Diagnose ist eine bittere Nachricht für uns und bedeutet einen Rückschlag in unserer Planung und für die Vorbereitung. Wir wünschen 'Zimbo' alles Gute und hoffen, dass er so bald wie möglich wieder gesund wird“, sagt Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber.

Thioune will Kownacki behalten

Derweil ist es gut möglich, dass Stürmer Dawid Kownacki der Fortuna weiter erhalten bleibt. Der Pole wurde eigentlich schon aussortiert und in der Rückrunde an Lech Posen verliehen. Dort kam der Nationalspieler auf 14 Einsätze, erzielte vier Tore und legte zwei weitere Treffer auf. Beim 3:1-Erfolg gegen die Slowaken am Mittwoch erzielte er zwei Treffer selbst und sorgte für die Vorbereitung für das 1:0 von Emmanuel Iyoha.

Nach dem Spiel deutete Trainer Daniel Thioune an, dass er den Düsseldorfer Rekordeinkauf - die Fortuna zahlte für ihn einst acht Millionen Euro an Sampdoria Genua - gerne behalten würde. „Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen kann, dass er bleibt. Ich weiß ja nicht, inwieweit er noch bestrebt ist, bei uns spielen zu wollen. Vielleicht will er sich verändern“, wird Thioune von der Rheinischen Post zitiert, wo er auch festhält, dass er einen „echt positiven Eindruck“ von ihm bekommen habe. „Aber vielleicht sieht er es auch als Neustart bei Fortuna. Da müssen wir die nächsten Tage abwarten, wie es sich entwickelt. Aber ich wäre sicher nicht böse drum, wenn er weiterhin bei uns im Kader steht.“

Aktuell stocken die Verhandlungen mit Posen über einen Kauf. Die Fortuna fordert laut RP 1,5 Millionen Euro Ablöse.