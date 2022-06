2. Bundesliga: Testspiele - Ehemalige Schalker mit 4, Ex-Essener mit 3 Toren

Die Testspiel-Phase ist angelaufen. Auch einige Zweitligisten haben am Wochenende ihre ersten Vorbereitungsspiele absolviert.

Gelungener Start: Fortuna Düsseldorf ist mit einem Sieg in die Saisonvorbereitung gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gewann am Samstag beim benachbarten niederrheinischen Oberligisten VfB Hilden, Platz drei in der abgelaufenen Saison, mit 5:0 (2:0). Im ersten Testspiel vor dem am Montag beginnenden Trainingslager in Österreich erzielten Khaled Narey (23.), Kristoffer Peterson (30.), Shinta Appelkamp (58.), Emmanuel Iyoha (89.) und Felix Klaus (90.) die Treffer für die Düsseldorfer.

Weitere Tests der Zweitligisten im Überblick: Polizei SV Braunschweig - Eintracht Braunschweig 0:16 (0:7) ZSKA Sofia/Bulgarien - SpVgg Greuther Fürth 1:4 (0:2) SV Bühlertal - Karlsruher SC 0:5 (0:2) Taubertal-Auswahl (100 Jahre 1. FC Taubertal) - Jahn Regensburg 1:7 (1:4) RW Darmstadt - SV Darmstadt 98 0:7 (0:2) Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1) Ramlingen-Ehlershausen - Hannover 96 0:3 (0:1) Steinheim - 1. FC Heidenheim 0:7 (0:3)

Auch Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung standesgemäß gewonnen. Bei Siebtligist FSV Grün-Weiß Ilsenburg siegten die Elbestädter am Samstag mit 11:1 (6:1). Neuzugang Mohammed El Hankouri (3./20.), die ehemaligen U23-Spieler des FC Schalke 04 Jason Ceka (14./22./42.) und Leonardo Scienza (61.), Andreas Müller (43.), der ehemalige RWE-Akteur Amara Condé (54./65.), (61.), Julian Rieckmann (78.) und Leon Bell Bell per Foulstrafstoß (88.) trafen für den Zweitligisten. Joao Paranagua (8.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Ohne die verletzten Luca Schuler, Baris Atik, Kai Brünker und Florian Kath begann Trainer Christian Titz mit sechs Neuzugängen in der Startelf. Kurios: Torhüter Dominik Reimann kam als Feldspieler zum Einsatz. Am Sonntag bricht das Team zum Trainingslager ins niedersächsische Wesendorf, hier wird auch Drittligist Rot-Weiss Essen vom 5. bis zum 10. Juli vor Ort sein, auf. Dort trifft der Aufsteiger am 22. Juni im nächsten Test auf Nord-Regionalligist BSV Rehden. wozi mit sid/dpa