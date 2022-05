Schalke: Platzt der Bozdogan-Transfer? 280 Millionen Euro Besiktas-Schulden

Besiktas Istanbul hat am Wochenende seinen Schuldenstand bekannt gegeben. Platzt nun der Transfer von Can Bozdogan?

Can Bozdogan hat bei Besiktas Istanbul eine starke Saison gespielt und einen guten Eindruck hinterlassen. Auch ein Trainerwechsel hat ihn nicht zurückgeworfen. Denn auch der neue Coach Valerien Ismael zählt auf den jungen Spieler, der Schalke 04 gehört.

Seine Leihe zum türkischen Klub war also definitiv erfolgreich. Und sollte sich nun sowohl für Schalke und Bozdogan bezahlt machen. Für 1,8 Millionen Euro kann Bozdogan von den Schwarzen Adlern verpflichtet werden. Bis zum 31. Mai muss Besiktas dafür die Option ziehen. Eigentlich eine klare Sache, zumal der Verein verstärkt auf die Jugend setzen muss wegen enormer Schulden. Und genau die könnten nun den Transfer doch noch verhindern.

Auch Trabzonspor will angeblich Schalke-Leihspieler Bozdogan

Denn auf der zweitägigen Jahreshauptversammlung wurde nun der Schuldenstand veröffentlicht. Und der hat es in sich: Auf 4,9 Milliarden türkische Lira - umgerechnet 279,5 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2021) - soll sich der Schuldenstand laut dem Vereinsfunktionär Feyyaz Tuncel belaufen. Das schreibt der türkische Sender ntv.

Deshalb könne Besiktas die Option nicht ziehen und hoffe in Verhandlungen auf ein Entgegenkommen des S04 nach dem 31. Mai. Das könnte aber nun dazu führen, dass Bozdogan im kommenden Jahr gar nicht mehr in Istanbul spielt. Denn mit Meister Trabzonspor soll ein zweiter Kandidat für Bozdogan in den Startlöchern stehen. Das könnte zumindest für Schalke die Chancen verbessern, einen angemessenen Preis zu erzielen.