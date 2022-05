Schalke: Aufstiegsfeier auch live im Internet zu sehen

Am Montagabend feiert der FC Schalke 04 gemeinsam mit seinen Fans die Rückkehr in die Bundesliga. Die Aufstiegsparty wird auch live im Stream zu sehen sein.

Beim FC Schalke 04 entlädt sich dieser Tage die ganze Anspannung einer mitreißenden Saison. Die Königsblauen feiern derzeit in hoher Frequenz: Zuerst den sicheren Aufstieg nach dem Sieg gegen St. Pauli vor einer Woche, am Sonntag dann die Zweitliga-Meisterschaft, die S04 mit dem Sieg beim 1. FC Nürnberg klar machte.

Und schon am Montagabend steigt die nächste Party. Die Gelsenkirchener haben ihre Fans auf das Vereinsgelände eingeladen. Am Rudi-Assauer-Platz soll zwischen 18 und 22 Uhr die Rückkehr in die Bundesliga offiziell zelebriert werden. Alle Anhänger, die nicht vor Ort dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit, das Event zu verfolgen. Denn die Schalker bieten einen Livestream auf ihrem Youtube-Kanal an, der um 18.45 Uhr startet. Jörg Seveneick und Dirk Oberschulte-Beckmann moderieren die Übertragung und planen Interviews mit Spielern und Verantwortlichen.





Für die Veranstaltung vor Ort hat der Verein ein Rahmenprogramm auf einer Bühne angekündigt, zudem soll es Catering- und Verkaufsstände geben. Auch das Team um Aufstiegstrainer Mike Büskens wird dabei sein und die am Sonntag in Nürnberg erhaltene Meisterschale präsentieren.

Für die Mannschaft ist es zugleich der Abschluss der Saison, die Spieler verabschieden sich am Dienstag in den Sommerurlaub. Rund einen Monat später wollen die Knappen die Vorbereitung auf die Saison in der Bundesliga aufnehmen.