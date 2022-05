Schalke feiert am Montag vor der Arena mit den Fans

Einen Tag nach Saisonende steigt bei Schalke 04 die große Aufstiegsparty. Am Montag, 16. Mai, wird von 18 bis 22 Uhr gefeiert, teilte S04 mit.

Gefeiert wurde in Gelsenkirchen am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag bereits ausgiebig, dass der FC Schalke 04 nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Dennoch folgt noch eine offizielle Feier, wenn die Saison nach dem letzten Spiel beim 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr) beendet und Schalke möglicherweise sogar Meister geworden ist. Da Mannschaft und mitgereiste Fans erst in der Nacht aus Nürnberg zurückkehren, steigt am Sonntagabend keine offizielle Party mehr.

Nach Angaben des Vereins soll die große Sause deshalb am Montag, 16. Mai, von 18 bis 22 Uhr vor der heimischen Veltins-Arena in Gelsenkirchen stattfinden. Auf dem Rudi-Assauer-Platz an der Tausend-Freunde-Mauer will der Klub mit seinen Anhängern eine große Party feiern.

Schalke bietet kleines Programm und Cateringstände

Die Königsblauen werden einige Cateringstände aufbauen, zudem soll es ein kleines Programm auf einer Bühne geben. Der Verein weist darauf hin, dass Parkflächen auf den Parkplätzen A bis E sowie P6 und P7 zur Verfügung stehen und dass der Stan-Libuda-Weg für den öffentlichen Autoverkehr gesperrt sein wird.

Mit diesem Event endet dann die Saison auch für die Spieler offiziell. Am Dienstag, 17. Mai, beginnt für die Profis der Sommerurlaub. Rund um den 20. Juni startet in Gelsenkirchen die Bundesliga-Vorbereitung. Die einzige wichtige Vereins-Veranstaltung in der Zwischenzeit ist die Jahreshauptversammlung am Sonntag, 12. Juni, in der Arena.