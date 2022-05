Ex-Schalker Max Meyer: Es scheint endlich aufwärts zu gehen

In Dänemark schien der Ex-Schalker Max Meyer auf dem Abstellgleis zu stehen. Nun zeichnet sich die Wende ab, Meyer steht wieder in der Startelf.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Max Meyer sein Glück auch in Dänemark nicht finden. Nach seinem Wechsel zum Erstligisten FC Midtjylland im Januar fand sich der ehemalige Profi des FC Schalke 04 in einer altbekannten Situation wieder: Nach anfänglichen Einsätzen ging es für den Oberhausener auf die Bank oder sogar für drei Spiele auf die Tribüne statt ins Trikot des Klubs aus der Kleinstadt Herning. Das hatte phasenweise auch mit einer Corona-Infektion zu tun. „Ich bin natürlich enttäuscht, dass es nicht mehr geworden sind. Aber ich kann nur sagen, dass ich bereit bin“, sagte Meyer nun jüngst der dänischen Zeitung Ekstra Bladet auf die Frage nach seinen Einsatzminuten. „Der Rest liegt beim Trainer.“

Mittelfeldspieler Meyer sprach diese Sätze nach dem 3:1-Erfolg seines Klubs im dänischen Pokal-Halbfinal-Rückspiel gegen Vejle BK. In diesem Spiel hatte er nach längerer Zeit wieder in der Startaufstellung gestanden – und durchgespielt. Auch wenige Tage später, am vergangenen Sonntag, spielte Meyer wieder von Beginn an. Diesmal in den Liga-Play-offs gegen Aalborg BK (2:1). Es scheint also endlich aufwärts zu gehen für Max Meyer.

Vierter Klub nach dem Weggang von Schalke 04

Der FC Midtjylland hat den Deutschen zunächst bis zum Sommer von Fenerbahçe Istanbul ausgeliehen, es gibt eine Kaufoption. Midtjylland ist nach Schalke inzwischen der vierte Max-Meyer-Klub. Als der Oberhausener den FC Schalke 04, mit dem er 2012 Deutscher A-Jugend-Meister war, Richtung Premier League verließ, wollte er den nächsten Schritt gehen. Nach einer rechten ordentlichen ersten Saison geriet Meyer bei Crystal Palace immer mehr aufs Abstellgleis und fand sich am 4. Dezember 2020 im U-23-Team in der Premier League 2 wieder. Insgesamt kam er in rund zweieinhalb Jahren auf 56 Premier-League-Partien – zwei Tore und drei Vorlagen.

Ende Januar 2021 folgten dann die Vertragsauflösung und der Wechsel zum 1. FC Köln. Nach nur einem halben Jahr und zehn Bundesliga-Spielen (344 Minuten) zog es Max Meyer zu Fenerbahçe Istanbul.