Schock für St. Pauli: Corona-Ausbruch - Sportchef schließt Absage von Schalke-Spiel nicht aus

Am vorletzten Spieltag trifft Schalke 04 auf den FC St. Pauli. Der kommende Gegner hat nun mit einem erheblichen Corona-Ausbruch zu kämpfen.

Voller Euphorie geht der FC Schalke 04 in die letzten beiden Wochen der Saison 2021/22. Als Tabellenführer fehlen den Königsblauen nur noch vier Punkte, um die direkte Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen. Ein Fußballfest erwarten die Königsblauen, wenn sie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) auf den Verfolger FC St. Pauli (5.) treffen. Doch findet das Spiel überhaupt statt?

Wie der FC St. Pauli am Sonntag mitteilte, gab es einen Corona-Ausbruch in der Profimannschaft. Eine umfangreiche PCR-Testung bei der Mannschaft und ihrem Umfeld habe am Sonntag bei neun Spielern sowie einem Mitglied aus dem Staff eine Infektion nachgewiesen. Alle Betroffenen hätten sich in häusliche Quarantäne begeben, das Training sei vorsorglich abgesagt worden.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann schloss eine Absage des Spiels auf Schalke nicht aus. "Natürlich kommt dieser Ausbruch so kurz vor dem Saisonfinale zur absoluten Unzeit. Es zeigt einmal mehr, dass das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen weiterhin ein großes Risiko darstellt. Wir befinden uns in dieser Angelegenheit in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Der FC St. Pauli tut zudem alles dafür, dass das Spiel in Gelsenkirchen stattfinden kann und wir eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen. Im Vordergrund steht zunächst aber die Genesung aller Betroffenen."

Was sagt die Spielordnung der DFL? Einem Antrag eines Klubs auf Spielverlegung sei "nicht stattzugeben, wenn mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, befinden."

In der Zweiten Liga wurden bereits drei Partien in dieser Saison wegen Corona abgesetzt - Ausbrüche hatte es beim Karlsruher SC (vor dem Spiel gegen Sandhausen), dem SV Sandhausen (beim FC St. Pauli) und dem Hamburger SV (gegen Erzgebirge Aue) gegeben.

Nachgeholt werden müsste das Spiel am folgenden Dienstag oder Mittwoch - auch das steht in der DFL-Spielordnung. In diesem Fall wäre es der 10. oder 11. Mai.