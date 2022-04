Schalke: Sané-Bruder bei den Profis, Ouwejan fehlt, Duo in Quarantäne

Beim Schalke-Training am Mittwoch war Thomas Ouwejan nicht mit dabei. Dafür stand ein Youngster mit prominentem Namen auf dem Feld.

Der FC Schalke 04 bereitet sich derzeit auf das Topspiel beim SV Darmstadt am Ostersonntag vor. Bei der medienöffentlichen Trainingseinheit am Mittwoch stand ein Youngster mit einem prominenten Nachnamen auf dem Rasen: Sidi Sané aus der U19 durfte wie schon am Vortag bei den Profis vorspielen. Bei dem 18-Jährigen handelt es sich um den jüngeren Bruder von Bayern-Superstar Leroy Sané, der seine Karriere einst auf Schalke gestartet hatte.

Sidi, der genau wie Leroy über die offensiven Flügel kommt und auch optisch an seinen Bruder erinnert, ist in der A-Jugend unter Norbert Elgert gesetzt, kommt dort in dieser Saison auf sechs Tore in 15 Einsätzen. Jetzt durfte er sich vor den Augen von S04-Trainer Mike Büskens für höhere Aufgaben im Verein empfehlen. Ebenso nahm U19-Torhüter Justin Treichel an der Einheit am Mittwoch teil.

Linksverteidiger Thomas Ouwejan fehlte hingegen auf dem Trainingsplatz. Er laboriert weiterhin an muskulären Problemen. Der Niederländer hatte bereits den 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag verpasst. Flügelflitzer Darko Churlinov und Mittelfeldmann Dominick Drexler trainierten am Mittwoch individuell - planmäßig. Beide sollen am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Auf ein anderes Duo muss S04 vorerst verzichten. Marius Lode und Marc Rzatkowski befinden sich in Corona-Quarantäne und werden demnach das Gastspiel in Darmstadt am Sonntag verpassen. Derweil hat Vize-Kapitän Victor Palsson seine Infektion überstanden. Er wird am Donnerstag wieder einsteigen.

Erfreuliche Nachrichten gab es von Schalkes Rechtsverteidigern. Mehmet Aydin und Andreas Vindheim, die bereits seit Wochen fehlen, konnten beide das volle Programm bestreiten. Demzufolge könnten sie in Darmstadt wieder Optionen für die rechte Defensivseite sein.