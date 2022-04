Enttäuschte Dresdner: "Wir haben Schalke dominiert"

Bei der SG Dynamo Dresden herrschte nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04 große Enttäuschung. Trainer und Kapitän ließen ihrem Frust freien Lauf.

Dynamo Dresden kann auch unter Neu-Trainer Guerino Capretti, der seit vier Spielen in der Verantwortung steht, nicht gewinnen. Seit elf Begegnungen wartet Dynamo nun schon auf einen Dreier. Gegen Schalke gab es am Freitagabend ein bitteres 1:2, denn es war mehr drin für die Sachsen. Das wussten auch Spieler und Trainer nach dem Schlusspfiff.

"Niederlagen tun immer weh - besonders diese. Ich glaube, ich kann aus dem Spiel ganz viel Positives ziehen - außer dem Ergebnis. Ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel. Wir waren dem Tor wesentlich näher als Schalke - und dann bekommst du vor der Halbzeit so ein Gegentor. Die Jungs waren in der Kabine dementsprechend bedient. Du machst zwei Fehler gegen eine richtig clevere Mannschaft, die das ausnutzt - und dann steht es 0:2", wird der 40-jährige Capretti auf dem Portal "sportbuzzer.de" zitiert.

Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit Schalke dominiert. Ein Fehler von mir entscheidet dann die Partie. Tim Knipping

Ähnlich geknickt wie sein Trainer war auch Dynamos Abwehrchef Tim Knipping, der beim zweiten Gegentor sehr schlecht aussah. Er ging sogar einen Schritt weiter und sprach von einer Dresdner "Dominanz" gegenüber den siegreichen Gästen aus Gelsenkirchen. "Es ist wieder einmal unheimlich bitter. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit Schalke dominiert. Ein Fehler von mir entscheidet dann die Partie. Es ist bitter, dass die Mannschaft für 90 Minuten harte Arbeit nicht belohnt wird", fasste ein enttäuschter Knipping zusammen.

Dynamo Dresden bleibt vorerst auf dem 16. Tabellenplatz, der ein Relegationsspiel gegen den Tabellendritten aus der 3. Liga bedeuten würde. Es bleibt spannend in der 2. Bundesliga. Dynamo hat am Sonntag (10. April, 14 Uhr) im Kellerduell gegen Sandhausen die Chance, die Serie von elf sieglosen Partien in Folge zu beenden.